Meta uvodi novost na svoje platforme: od listopada će na njima u Europskoj uniji biti zabranjeni plaćeni politički oglasi. Dok se neki naši političari te promjene ne boje, drugi je nazivaju cenzurom nametnutom iz Brisela.

"Meta već dugo ima problema s političkim sadržajem. Njih kao platformu košta jako puno u smislu toga da se za puno stvari trebaju opravdavati, za sadržaj koji je stavljao netko drugi", rekao je stručnjak za nove medije Domagoj Bebić.

"Preživjet će oni koji znaju kako napraviti nekakav organski sadržaj koji postaje viralan, a to nije lako. I to će iziskivati od ovih manjih koji nemaju novaca za TV reklame, za plakate, za radio da što više štancaju sadržaja. To je na neki način isto igra brojeva. Što ti više štancaš to je veća šansa da ćeš postići nekakvu viralnost", komentirao je Luka Kerečin iz Možemo.



Politička promidžba tako polako, ali sigurno hvata jedan sasvim novi kurs.



"Možeš biti velika stranka, možeš biti mala stranka, autentičnost je jako bitna, ali ono što je najvažnije, e sad ne znam je li to porazno za politički sustav je da si zabavan", dodao je Bebić.



Nikola Grmoja u svemu vidi strah Europe od suverenističkih snaga i misli da neće stati na ovome.



"Zato su ograničili političko oglašavanje, a onda će vrlo vjerojatno putem Fact Checkera ograničavati doseg jer suverenističke snage obično imaju više pratitelja na društvenim mrežama i unatoč tome što je ukinuto oglašavanje imat će prirodni doseg", komentirao je Grmoja.

