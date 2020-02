Nastavljeno je suđenje Ivi Sanaderu za slučaj Fimi media.

Na početku iznošenja obrane, Sanader je tražio dozvolu sutkinje kako bi pojasnio dio svoje obrane s jučerašnjeg ročišta.

"Pisalo se da sam ja rekao da sam ja spasio Jarnjaka od Haaga, a da me on izdao. Ali to nije točno, nije me izdao, to bi značilo da sam ja nešto kriv. Jarnjak me lažno teretio, izmislio je priču", kazao je Sanader.

Dodao je da je HDZ nedužan kao i on sam. Bivši premijer potom je najavio da će danas pričati kako je stekao imovinu jer prema optužnici ima nesrazmjer u prihodima i rashodima od 23 milijuna kuna. Kaže da je imao 39 godina kada je izabran u Vladu i da po financijskom vještačenju ispada da ništa prije nije radio.

Uvjeren je da je upravo tako "nastao nesrazmjer u imovini".

"Četiri moje glavne aktivnosti koje su bile do 90-ih vještak uopće nije uzeo u obzir, to smatram velikim propustom", kazao je.

"Ja sam počeo raditi u drugoj polovici 70-ih, nitko ne čuva toliko godina dokumentaciju. Sudski vještak meni računa prihode od 1992. godine, ali ni tu nije sve uračunao, nisam ja kriv što nije dobio sve informacije.

Ja sam kao student, s 23 godine počeo raditi za Sportske novosti, bio sam dopisnik za njih iz Austrije", ispričao je Sanader te dodao kako je predavao vjeronauk te radio za jednu marketinšku agenciju gdje je za pet godina uprihodovao 65.000 eura.

Tvrdi i kako je bio suvlasnik jedne eksport-import tvrtke, s još četiri suvlasnika.

"Ja podatke iz te tvrtke nemam, moji odvjetnici su pisali austrijskom Ministarstvu financija, ali su odgovorili da se to više ne čuva. Osnovali smo jednu građevinsku tvrtku KCBS. Gradili smo kuće u Austriji", rekao je Sanader i dodao kako je prodao udjele u tvrtkama te da mu je isplaćeno oko milijun eura.

Sanader se nekoliko puta tijekom iznošenja obrane žalio na vještaka koji, kako kaže, nije uzeo u obzir njegovo imovno stanje i životni stil u Austriji.

Potom se žalio na blokirane račune.

"Mojoj supruzi, meni i djeci su 10 godina blokirani računa, ne znam zašto kćerima. Sva su sredstva blokirana, sve su mi nekretnine blokirane. Onemogućen sam u obrani. Blokiran je navodni nesrazmjer, a sve je to zarađeno", kazao je.

Sanader u obrani ponovio da ga je Jarnjak prodao, iako ga je spasio od Haškog suda

Bivši premijer i predsjednik HDZ-a jučer je sat i pol vremena iznosio obranu u slučaju Fimi media, a nakon sat i pol zatražio je prekid ročišta. To mu je i odobreno, te je nastavak zakazan za danas u 9:30.

Jučer je Sanader iznoseći svoju obranu ponovio da ga je bivši ministar unutarnjih poslova i nekadašnji glavni tajnik HDZ-a Ivan Jarnjak ''prodao'', iako ga je spasio optužnice haškog suda.

Ponovljeno suđenje za izvlačenje 70-ak milijuna kuna iz državnih institucija i tvrtki preko marketinške agencije Fimi media, u slučaju koji je postao sinonim korupcije u hrvatskoj politici, formalno je krenuo iznova krajem siječnja.

Svi optuženi među kojima i HDZ kao stranka u čiji je crni fond navodno išao dio novca koji je izvlačilo tadašnje stranačko vodstvo, ponovno su odbacili krivnju. Na prvom su suđenju 2013. nepravomoćno osuđeni, ali je presudu 2015. ukinuo Vrhovni sud.

Ponovljeno suđenje koje je počelo još 2016. prekinuto je zbog bolesti Nevenke Jurak, vlasnice agencije po kojoj je i nazvana korupcijska afera, u srpnju 2018. kada je Sanader trebao iznijeti svoju obranu.

Za progon krivi nasljednicu Kosor i državnog odvjetnika Bajića

Nevenka Jurak u međuvremenu je preminula, suđenje je za nju obustavljeno, a Sanader je obranu trebao iznijeti na prošloj raspravi na koju nisu došli njegovi odvjetnici koji su zbog toga kažnjeni, sud je zaprijetio postavljanjem odvjetnika po službenoj dužnosti.

Bivši premijer od početka postupka odbacuje krivnju i tvrdi da je žrtva političkog postupka što su ga pokrenuli njegova nasljednica Jadranka Kosor i tadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić.

Uz Sanadera koji je ranije u ovom slučaju nepravomoćno dobio devet godina zatvora i stranke kažnjene s pet milijuna kuna, na optuženičkoj klupi su i nekadašnji stranački rizničar Mladen Barišić, HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević te bivši glasnogovornik Sanaderove Vlade i stranke Ratko Maček.

Sanader, koji izdržava zatvorsku kaznu zbog slučaju Planinska, u prosincu je nepravomoćno osuđen za mito primljeno od mađarskog MOL-a prilikom preuzimanja Ine, a 2018. za profitersku proviziju od austrijske Hypo banke. Nepravomoćno je oslobođen optužbi za prodaju jeftinije HEP-ove struje tvrtki Dioki. (MT/Hina)