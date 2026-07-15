Zadnji radni dan u Saboru: Pogledajte kako će zastupnici puniti baterije do jeseni

Skidanje imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti i nekoliko imenovanja - sukus je to odluka na posljednjem glasovanju u Saboru prije jesenskog zasjedanja.

Bilo je i svađe i to oko uvrštavanja prijedloga zakona na dnevni red. Nakon radnog jutra, zastupnici su otišli na dvomjesečni godišnji odmor za koji, tvrde, i neće biti odmor koliko obilazak terena. Evo što su rekli, kako će puniti baterije za saborske klupe.

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"Ne očekujem da će ljeto biti dosadno. Osim onoga što se inače radi ljeti, potrudit ću se popraviti svoj rejting u šahu", rekao je Arsen Bauk, saborski zastupnik.

"Nisam neki ljubitelj gužvi i vrućina, ali se nadam da ću se barem malo odmoriti od mobitela – to će mi biti sasvim dovoljno", rekao je Armin Hodžić, saborski zastupnik.

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"Bit će ekstremno radno. Imam hrpu zaostataka pa ako uhvatim dan ili dva odmora, to će biti to", rekao je Dario Zurovec, saborski zastupnik.

Nakon glasovanja, izjavu za medije dao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Osvrnuo se na prvu polovicu mandata.

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"Riječ je o ukupno 51 satu i 40 minuta, odnosno o dva dana, tri sata i 40 minuta kontinuiranih povreda Poslovnika. Od toga su u više od 99 posto slučajeva to bile čiste zlouporabe", rekao je Gordan Jandroković, predsjednik Sabora.