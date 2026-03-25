Rimčevi robotaksiji opet u problemu: traži se odgoda, no zahtjev je mjesec dana čekao u ladici agencije, a rok istječe za tjedan dana

P3M traži dodatno produljenje projekta robotaksija vrijednog 179,4 milijuna eura. Zahtjev je mjesec dana bio u ladicama Središnje agencije za financiranja i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), prije nego što je 18. ožujka iz SAFU-a proslijeđen Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. P3M je zahtjev predao još 17. veljače. Odluka o produljenju još uvijek nije donesena, a ostalo je još svega tjedan dana prije roka koji istječe 31. ožujka.

Traži se dodatnih pet mjeseci

"Navedeni zahtjev Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture trenutno analizira i razmatra te će o istome, sukladno propisanim rokovima, donijeti odluku", stoji u odgovoru Ministarstva portalu Index.

Iz P3M-a potvrđuju da je u tijeku velika izmjena ugovora te da se predlaže produljenje provedbe. Tvrtka navodi kako samo traži pomicanje roka završetka i prihvatljivosti troškova na 31. kolovoza 2026. godine, odnosno na dodatnih pet mjeseci.

"Predmetna izmjena ne mijenja ciljeve, opseg niti prirodu projekta, već se odnosi isključivo na produljenje vremenskog okvira radi osiguranja potpune i kvalitetne provedbe svih planiranih aktivnosti", poručuju iz tvrtke za navedeni portal.

Prema službenim uputama EU-a i Ministarstva, projekt se mora završiti do 31. ožujka 2026., uz upozorenje da se troškovi nakon tog roka financiraju vlastitim sredstvima. Još 2023. godine istaknuto je da bi eventualno kašnjenje značilo financijski teret za P3M. Ipak, nije riječ o njihovom prvom zahtjevu za odgodom, niti prvoj kontroverzi.

Od lake potpore do stalnih kašnjenja

Projekt je započeo krajem 2020. godine, a Vlada ga je 2021. godine uključila u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) bez javnog natječaja, kao jedinu privatnu tvrtku s potporom od 179,4 milijuna eura.

P3M je 2022. godine dobio 19,9 milijuna eura zajma iz proračuna za razvoj robotaxi prototipova, dok se čekalo odobrenje Europske komisije. Ugovor je predvidio 60 prototipova do početka 2024. godine, ali oni nisu dovršeni na vrijeme.

Rokovi su već pomaknuti, službeno zbog čekanja odobrenja iz Bruxellesa, no kasnije je otkriveno da je problem bio nedostatak mikročipova kod partnera, izraelske tvrtke Mobileye. Prezentacija prototipova odgođena je do kraja prvog kvartala 2025. godine, no prototipovi nisu prezentirani niti tada.

Predstavljanje 2024. godine završilo je neuspjehom pred samim državnim vrhom, uključujući i hrvatskog premijera Andreja Plenkoviuća.

Testiranja isto tako nisu provedena u ovlaštenim stanicama, nego u pogonu tvrtke u Svetoj Nedelji. Nadležno tijelo potvrdilo je da nije provjeravalo autonomiju, već samo evidentiralo sustave.

Nestvariv cilj projekta?

Projekt robotaksija predviđa petu razinu autonomije, koja u praksi zapravo još ne postoji. Direktor P3M-a priznao je 2024. godine da "nisu trebali ulaziti u petu razinu" i da postoji "siva zona između četvrte i pete razine".

Osnivač Mobileyea izjavio je da takva tehnologija neće biti dostupna prije kraja desetljeća, čime je u pitanje doveden i ključni uvjet projekta autnomnih taksi vozila.