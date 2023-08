Drava u Osijeku rekordno visoka i noćas se neće spavati: ''Sad što nam Bog da dalje''

Pogled iz zraka najzornije prikazuje koliko je opasno moćna Drava došla do kuća u naselju Karašica. U 30 kilometara udaljenom Nardu, samo zečji nasipi dijele domove od katastrofe, a u Satnici, pak, ne Drava, već njezine malene pritoke Vučica i Karašica – više nisu malene.

Silina vode je nevjerojatna. Čak i jedna manja rijeka kao što je Karašica, podignula je razinu vode skroz do kraja nasipa, pa čak i prelila. U Satnici, prijeti kućama, donosi reporter Dnevnika Nove TV, Tin Kovačić.

Na pitanje je li obiteljski dom u blizini, Josip Ručić odgovorio je: "Je, odmah preko, sve smo podigli što smo mogli. Nešto smo odvezli od mehanizacije, strojeva, a sad što nam Bog da dalje."

Do naselja Karašica, tik uz Osijek, gdje Drava najopasnije prijeti, ne može se pješice. Novinarske ekipe morale su potražiti drugačiji način prijevoza jer to je naselje danas potpuno odsječeno od kopna. Voda mu prijeti sa svih strana.

"Cijelo naselje Karašica je sad u principu jedan otočić. Moram još napomenuti da su i dalje sve snage Civilne zaštite Osječko-baranjske županije u stanju pripravnosti, vatrogasci na nekoliko lokacija", rekao je Mato Lukić, načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.

Iako mu je naziv vikend naselje, ono to, u potpunosti nije. Ljudi ondje žive za stalno. Boris već danima svoj obiteljski dom priprema za vodeni val. Uz postavljene zaštitne box barijere, u Dravi s metrom prati vodostaj.

"Pratim već nekoliko dana konstantno. I visok je, ali izgleda da je ovo vrhunac", poručio je Boris Wilhelm.

Ipak, još će nekoliko sati morati živjeti u nervozi jer Drava još ne misli stati.

Drava još uvijek raste i svega pola metra treba da se preliju ove box barijere. Čini se da će sve ekipe na terenu čekati neprospavana noć.

"Noć nećemo spavati. Ima nas dovoljno ovdje prisutnih koji čuvamo svoje domove. Najveća opasnost prijeti od ovog procjeđivanja i na eventualnom proboju na nekom dijelu ovog privremenog nasipa", istaknuo je Zvonimir Vidaković.

Sam grad Osijek nije ugrožen jer voda se izlijeva na lijevu obalu rijeke Drave. Mještane se moli da se ne približavaju Dravi, šeću i voze bicikle jer situacija je opasna. Moli ih se i da se, vrućinama unatoč, ne kupaju, a nemaju ni gdje, jer popularna Kopika, više ne izgleda kao prije. Voda je došla do grla.

"Drava u Osijeku ne bi trebala narasti više od nekih 30 cm. Sad je na razini + 400, doći će do nekih 430 cm. Te Box barijere možemo nadvisiti još dodatno ne samo ovih metar visine koji vidite jer na njih se po potrebi mogu posložiti još i vreće", objasnio je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

U ovim trenucima, Dravu najviše spašava njezin stariji brat – Dunav. Jer Dunavu vodostaj nije toliko visok i može primiti svu vodu koju mu sa zapada šalje sestra – Drava.

S dodatnim informacijama uživo iz Osijeka javio se reporter Dnevnika Nove TV, Tin Kovačić.

"Pratimo vodostaje rijeke Drave, ona još uvijek raste, no čini se nešto ublaženije nego što je to bilo tijekom dana, kada je rasla tri centimetra u satu. Sada se to nekako ustalilo na jedan centimetar po satu. Rasti će još ovu noć vodostaj rijeke Drave, to nam govori i operativa na terenu. Može se vidjeti da lijeva strana rijeke Drave je poplavljena iako izgleda idilično. Upravo ta operativa s terena govori ljudima da se ne približavaju Dravi jer je ona i dalje opasna, hladna, brza i puna granja te da prirodu ne valja izazivati", izvijestio je reporter.

"Mogu sa zadovoljstvom reći da je naš županijski stožer praktički ovu situaciju riješio i počeo rješavati od prvog znaka opasnosti. To kad je počelo nevrijeme u Sloveniji i kad je najavljeno da će velike količine vode doći prema nama kako Savom tako Dravom, mi smo se počeli pripremat. Podigli smo barijere i box barijere, stavili smo vreće i naš županijski stožer je koordinirao sa svim sastavnicama stožera, sve ono što se treba činiti. Danas mirno čekamo prolazak ovog vodenog vala koji će još večeras po našim informacijama rasti 20-ak centimetra i nakon toga taj vodeni val odlazi prema Dunavu i završava opasnost za Osječko-baranjsku županiju", rekao je Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije.

"Karašica i Vučica to su pritoke rijeke Drave i tamo su ekipe, dragovoljci, vatrogasci iz DVD-a, civili, stožer i svi oni koji pripadaju stožeru. Radi se na utvrđivanju tih barijera da se ne dozvoli da se dio prostora koji bi eventualno mogao biti u problemu, a govorimo o Karašici i Vučici, poplavi. S time da sva branjena područja su obranjena i sva područja koja se inače brane u takvim situacijama su obranjeni. Na vrijeme smo započeli, na vrijeme smo dali sve informacije, započeli smo još prije nekoliko dana u Donjem Miholjcu i završavamo sada s ovim djelom oko Valpova i to je to", istaknuo je Anušić.

"Drava će rasti još u subotu navečer i u nedjelju, najviša moguća točka visokog vodostaja rast će do 20 centimetara. Važno je reći da nakon toga ide stagnacija i opadanje vodostaja. Bitno nam je i dobro da Dunav nije visok i vrlo lako prima ovoliku količinu vode i stoga će brzo vodeni val proći. Samo večeras treba izdržat, posložit sve kako treba, a stvari su posložene, a u nedjelju smo već na neki način opušteniji", dodao je.

"Hoće li Drava oboriti rekord iz 2014. godine, noćas ćemo to i vidjeti", zaključio je reporter Kovačić.

