Poljuljano povjerenje u grčko pravosuđe: ''Sudac je osvetoljubiv i pun predrasuda'' Oglasio se i brat ubijenog

Dok je druga grupa navijača jutros stizala na sud, pred njim se pojavio i brat ubijenog 29-godišnjaka.

"Želim pravdu za svoga brata! Želim pravdu za svog brata i ništa više", rekao je brat ubijenog navijača.

Pravdu, ne ograđujući se od odgovornosti sada traže i hrvatski navijači, njihove obitelji, pa i grčki odvjetnici.

"Dosad se nismo obraćali javnosti, ali sada smo suočeni sa situacijom za koju trebamo pomoć hrvatskog Veleposlanstva. Imamo ljude koji će ići u zatvor, oni nisu kriminalci, oni su navijači i mladići od 19, 20, 21 godinu. Idu u napučene zatvore gdje može biti odmazde od drugih navijača", poručio je Athanassios Kaimanakis, odvjetnik većine hrvatskih navijača.

Odvjetniku koji brani nekolicinu navijača je kaže od jučer poljuljano povjerenje u grčko pravosuđe. Odluku o zadržavanju u pritvoru svih 26 jučer saslušanih - nazvao je političkom i pod utjecajem grčkih medija i društvenih mreža.

"Vjerujem da je istražni sudac bio pun predrasuda, zbog svega što je vidio u grčkim medijima. Bio je osvetoljubiv prema nama, pogriješio je. Zatražit ćemo unutar pet dana njegovo izuzeće iz ovog slučaja", istaknuo je Vasilis Noulezas, odvjetnik nekolicine osumnjičenih Hrvata.

Situacija bi mogla biti ozbiljnija nego što se čini, kaže predsjednik republike ne braneći nikoga od njih.

"Išli su se dole mlatiti, to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje, ali su građani, imaju svoja prava, okolnosti tog gubitka života, ubojstva nisu razjašnjene. Sad da ih baš grčka vlast može držati stotinu kroz neke frizirane pritvor, ne znam to bi onda imalo elemente krvne osvete", istaknuo je predsjednik Zoran Milanović.

Jučer je sa zamjenikom grčkog ministra pravosuđa razgovarao i ministar Ivan Malenica.

"Zatražio sam da se državljanima u cijelosti osigura pravo na pravično suđenje, pravo na pravnu zaštitu i razumijevanje postupka te druga zajamčena prava", objavio je Malenica na društvenoj mreži X (bivšem Twitteru).

Jer sad je već jasno da grčki mediji sve hrvatske navijače stavljaju u isti koš.

Štoviše, u pokušaju ilustracije Bad Blue Boysa objavljen je djelić filma Metastaze u kojem Rene Bitorajac igra agresivnog Boysa, Krpu.

"Svatko je odgovoran za svoje postupke, ali nekakva atmosfera linča koja tamo vlada nikako nije dobra. Zapravo je igrani hrvatski film korišten kao alat u huškačkoj kampanji grčkih medija, evo mislim da je to sramotno", objasnio je Bitorajac.

U međuvremenu svi koji su dosad saslušani privremeno ostaju u pritvoru. Imaju pet dana za žalbu na tu odluku.

