Vrhunac vodenog vala u Osijeku: Okolna mjesta u najvišem stupnju opreza za obranu od poplave

Drava i dalje prijeti. Vrhunac vodenog vala stigao je u glavni grad Slavonije – Osijek. Iako sam grad nije u opasnosti od poplave, jer voda se izlijeva na lijevu obalu rijeke Drave, mnoga okolna mjesta su u najvišem stupnju opreza i obrane od poplave.

U Nardu je voda došla tik uz kuće. U Satnici su se rijeke Vučica i Karašica izlile preko nasipa. Najgore je stanje u naselju Karašica, gdje do prelijevanja preko postavljenih box barijera nedostaje 40 centimetara. Kako vodostaj još uvijek raste, noć u naselju Karašica provest će se u obrani od poplave.

"Za Osijek neće biti ugroze. Mi ćemo ostati samo u redovnim mjerama, nikakve izvanrednih mjera neće biti. Više se bavimo pojedinim izoliranim područjima gdje treba pomoći ljudima, da li je to područje ušća Karašice, uz Karašicu ili na nekim lokacijama gdje se trudimo i niskoležećim objektima pomoći", rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

"Izgleda da je ovo vrhunac, možda do navečer, ali mislim da će to biti sve u redu" poručio je Boris Wilhelm iz Karašice i dodao je je ujutro bio zabrinut, no da sad sve funkcionira.

