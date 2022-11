U Ministarstvu zdravstva u srijedu su na razgovoru bili i studenti medicine. Novom reformom zamišljeno je da nakon diplome svi mladi liječnici godinu dana rade u ordinacijama obiteljskih liječnika. Kako su prošli studenti u Ministarstvu doznala je reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

Radi i u mirovini jer nema tko. Uz to, doktorica Vesna Potočki Rukavina već je 36 godina mentorica mlađim kolegama. I kaže da sve teže odabiru taj poziv.

"Do sada nismo uspjeli zadržati mlade liječnike u obiteljskoj medicini jer su vidjeli koliki su to problemi, koliko je to kompleksan rad i koliko tu treba puno znanja, entuzijazma", kazala je Vesna Potočki Rukavina, liječnica obiteljske medicine.

Stanje ne izgleda dobro. U obiteljskoj medicini od 2200 liječnika, 767 ih je starije od 60. Broj specijalizanata je u padu i trenutačno ih je 180.

Ideja resornog ministarstva je bila mlade liječnike prisiliti na taj rad. Nakon diplome svi bi trebali godinu dana raditi u ambulantama obiteljske medicine.

Mlada liječnica, koja radi pod nazdorom, kao i njezina mentorica kažu - neizvedivo. "Kao prvo, ne žele svi raditi u ambulantama obiteljske i to je, recimo, godinu dana potrošenog vremena. Kao drugo, mi nismo prošli nikakvu edukaciju da bismo bili pušteni u ambulantu za samostalan rad", rekla je liječnica Nika Jurić.

"S druge strane ministar govori da se radi o edukaciji. Ja pitam tko će te mlade ljude educirati kad znamo da i mi, koji smo pri kraju našeg radnog vijeka, mentori smo, odlazimo", rekla je Potočki Rukavina.

Nisu oduševljeni ni pacijenti. "Ne bih baš odmah bez nadzora. Tek odmah poslije fakulteta", rekla je Slavica iz Zagreba.

"Ne bi se dala mladom koji je tek došao s fakulteta da me liječi. Ne zna moju povijest bolesti, ne zna ništa", rekla je Vilma iz Zagreba.

"Mislim da nije u redu. Zato što par godina najmanje prakse", rekla je Milica iz Zagreba.



Svoje nezadovoljstvo glasno su izrazili i studenti medicine pa su u ministarstvo pozvani na sastanak. I uspjeli su doći do dogovora.

"Jer su nam rekli kako nas razumiju i kako ćemo zajednički pokušati naći način da to ne bude prisila. Ono što nam je bilo rečeno da će 11.11. biti objavljene konačne nekakve odluke", kazao je za Dnevnik Nove TV Tin Vučković, predstavnik studenata 6. godine u Rijeci.

Kažu kako bi veća motivacija za rad u obiteljskoj medicini bila stipendija ili veća plaća. A kako će izgledati konačan prijedlog ministarstva, svi u sustavu čekaju.

