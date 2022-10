Predstavljena je reforma zdravstva te je ministar pozvao sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.

Ministar zdravstva Beroš predstavio je reformu. Mladi liječnici u ordinacijama obiteljske medicine provest će godinu dana uz starije kolege kada završe fakultet i dobiju licencu za rad. Reformom se uvode i specijalistički pregledi u Domovima zdravlja.

U prvoj fazi reforme, specijalisti iz bolničkih ustanova moraju pomoći primarnoj i za to će biti plaćeni. Uspostavljaju se i preventivni sistematski pregledi. To bi značilo da će pozivati sve one pacijente koji su stariji od 45 godina, a zadnje dvije godine nisu bili na pregledu.

Sistematski će se organizirano provoditi s obzirom na dob, spol i realne mogućnosti. Cilj je otkriti rane bolesti. Uz rano otkrivanje bolesti dolazi i Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, a planira se i uvesti i Nacionalni program za prevenciju raka pluća te ranog otkrivanja melanoma.

Ministar želi podići razinu zdravstvene pismenosti, a kao dobar primjer navodi nadzor četkanja zubiju kod djece u vrtićima. U razgovorima s ministrom Fuchsom, očekuju se i dodatne aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama.

"Na razini primarne zaštite treba se pružati najveći opseg zdravstvenih usluga, u njoj treba raditi najveći broj profesionalaca, trebaju biti dostupni pacijentima. I po tome razlikujemo građane koji su zdravi i još nisu razvili simptome i pacijente koji su već razvili bolest", rekao je Vili Beroš, ministar zdravstva.

Beroš predstavio reformu zdravstva, ravnatelj HZZO-a poručio: "Ljudi su malo bahati"

"Naši ljudi su stvarno, to moram tako reći, makar bio i ja bahat, i oni su bahati. To nije besplatno, zdravlje u Hrvata nije besplatno, zdravlje u Hrvata košta!", rekao je Lucian Vukelić, ravnatelj HZZO-a.

Lapsus ministra Beroša koji je nasmijao sve: ''Ovo je već drugi put, nije ovo slučajno''

Što se tiče sekundarne zdravstvene zaštite, osim što županijske bolnice mijenjaju vlasnika, ministar smatra kako bolnica imamo i previše, pa je nužna reorganizacija.

Što se tiče participacije, polica dopunskog ostat će ista, dok će oni koji nemaju dopunsko istu platiti i dvostruko, umjesto 2.000 kuna maksimalni iznos bit će 4.000.

Kada je riječ o infrastrukturi, planira se reformom obuhvatiti i Imunološki zavod koji seli u Rugvicu.

Otvorena je javna nabava za tvornicu zmijskog antitoksina i to je prvi korak u revitalizaciji Imunološkog. U reformu ulazi i izgradnja nacionalne dječje bolnice kao i hitna helikopterska medicinska služba koja bi trebala biti kompletna do kraja 2024. godine.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.