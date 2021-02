Predsjednik Republike, Zoran Milanović, jučer je izjavio vrlo uvredljivu izjavu o ženama koje su žrtve seksualnog uznemiravanja i nasilja.

Niz je reakcija na jučerašnju izjavu predsjednika Republike, Zorana Milanovića, o ženama, žrtvama spolnog uznemiravanja i nasilja. Najoštrije osude stižu iz udruge B.A.B.E., dok se pravobraniteljica za ravnopravnost spolova o tome nije ni oglasila.

"Predsjedniče, sram vas bilo", reakcija je Nine Popović iz Udruge na predsjednikovu izjavu.

"Kada o tome zapomažu glumice koje iz kreveta ne izlaze za manje od pet milijuna dolara, to baš ne vidim kao nešto čime bi se trebao zanimati. Kada to rade žene koje su zaposlenice, službenice, majke ili mlađe kolegice u akademiji, to je problem. Jer znamo kako se u tim sustavima napreduje, to su sustavi u kojima se puno radi i malo zarađuje", izjavio je Milanović.

No, nije se na tome zaustavio.

"Nije isto ako je netko razmažena zvijezda pa se nakon 30 godina sjetio nekih stvari nakon što mu je bankovni račun prsnuo kao jodna voda u Sisku ili to radi i govori neka djevojka ili žena koja pokušava probiti svoj put do svoje sretne zvijezde po istim pravilima kao i muškarci, a to ne može jer je nekakav… da ne kažem što, kinji i maltretira godinama", nastavio je predsjednik Republike.

U udruzi B.A.B.E. kažu ponižava žrtve, traže ispriku.

"To je neopisivo, znači radi se o predsjedniku države. Gospodin Milanović nije educiran kako bi donio sud o tome kakva bi to trebala biti žrtva nasilja, bi li ona trebala biti siromašna ili bogata, žrtva nasilja je žrtva nasilja uvijek, ona to nije tražila", komentira Nina Popović.

Da je Milanović poslao krivu poruku, slažu se i drugi.

"Bilo bi dovoljno da je rekao, razumijemo, dobro je, dobro je da su tu glasovi, jer ako to kaže neka žena koja je uspješna, kako on to kaže, onda ona ohrabruje i neke druge žene da to mogu napraviti i one, jer jučer sam u saboru primila poziv žene koja je bila davno silovana i rekla je da je upravo ohrabrena govorenjem nekih drugih žena", rekla je Rada Borić.

"Apsolutno smo patrijarhalno društvo jer mislim predsjednik ide izjavljivati, on određuje tko smije prijaviti nasilje i čije nasilje seksualno ćemo mi priznavat, a koje nećemo. Ista je razina zlostavljanja i nema veze s klasom i rasom", objašnjava Sanja Sarnavka.

Neprihvatljiva joj je i izjava rektora zagrebačkog sveučilišta.

"Ja mislim da je grozno biti uznemiravan i zlostavljan, pogotovo seksualno, ja sam u svom životu imao mnogo uznemiravanja ne seksualno hvala Bogu, ali isto tako nitko me nikad nije štitio, a ja štitim pogotovo ove događaje'', izjavio je rektor Boras.

"Rektor izjednačuje to da njega jednako zlostavljaju, dakle, njega na poziciji moći s ogromnom plaćom, sa svim znamenjima kojima se kiti, koje nosi rektorska pozicija, kakva je onda poruka žrtvama, nije ni čudo da se ovako mali postotak žena javlja'', rekla je Sarnavka.

Pokret "Nisam tražila" doveo je do vala prijava slučajeva spolnog uznemiravanja i seksualnog nasilja, ali i do peticije za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole.

"Peticiju je u samo pet dana potpisalo više od 11 tisuća ljudi, među njima je velik broj roditelja jer to se vidi po komentarima peticije ja imam dijete ne želim da moja kćer bude uznemiravana kao što sam ja bila", govori Renata Ivanović.

Obrazovanje je, kaže, važno za prevenciju takvog ponašanja, poziva se i na istraživanja koja govore da svako peto dijete doživi neki oblik spolnog uznemiravanja ili nasilja.

