Mimohod će paralizirati dio Zagreba, sve počinje od utorka: "Zatvaranje će biti selektivno"

U tijeku su intenzivne pripreme za vojni mimohod koji će u Zagrebu biti održan idući četvrtak, 31. srpnja. Preuređuje se Ulica grada Vukovara - svi detalji su dogovoreni i pripreme teku bez problema, saznaje Dnevnik Nove TV.

Novinar Nove TV Goran Latković razgovarao je s brigadnim generalom Ivanom Raosom, načelnikom Operativne uprave Glavnog stožera OSRH.

"Sve će se postavljati do dana generalne probe. Bit ćemo vrlo fleksibilni kod zatvaranja prometa. U utorak će se zatvoriti promet u onom trenutku kad to bude potrebno, to je dogovoreno s predstavnicima Grada Zagreba i MUP-om. Nećemo zatvarati kompletan promet, nego selektivno - onaj dio prometnaica koji nam ne bude trebao ćemo odmah otvarati tako da što manje ometamo gradski promet", rekao je.

Dodao je da će tribine zbog sigurnosti biti pod stalnim nadzorom i da je 90 posto sredstava stiglo u Zagreb, te da se sutra očekuje ostatak.

Mimohod Foto: DNEVNIK.hr

""Zastavu sa kninske tvrđave, 5x25 metara donijet će hrvatski branitelji, invalidi Domovinskog rata i obitelji poginulih pripadnika iz Domovinskog rata do glavne pozornice i predat će ju u ruke kadetima. Ono što su hrvatski branitelji ostvarili u ratu bit će predano budućnosti, našim kadetima koji će biti čuvari sigurnosti hrvatske države u budućnosti", rekao je Raos.

Generalna proba neće imati sve sastavnice, ali siguran je da je hrvatska vojska spremna.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinara Nove TV Gordana Latkovića.