Bivši ruski veleposlanik komentirao eksplozivne optužbe bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović

Što je mislila kad je rekla kako je izbore izgubila zbog ruskog utjecaja? Kolinda Grabar Kitarović ne stiže pojašnjavati jer je, kaže, u New Yorku. "Opet se ugurala unutra, ja opet potpisao", rekao je Milanović.

Pa će sve podrobnije objašnjavati Zoranu Milanoviću koji ondje stiže na skupštinu UN-a.

"Želi se vjerojatno oprati od odnosa sa Putinom. Te fotografije gdje valjaš Putinu one majice, gdje trčiš "wet shirt run" po Lužnjiku, Moskva se vjerojatno još trese od toga, ali nemoj mojim nosom", izjavio je predsjednik. Odgovore traže njezini protukandidati s izbora.

Dario Juričan je u kampanji zagovarao korupciju, ali ruske zakulisne igrice nisu mu ni pale na pamet. Kaznenu prijavu podnio je DORHu. "Smatrao sam da je moja dužnost da reagiram jer javnost traži odgovore, želim odgovore i želim znati da li ćemo ponavljati izbore, da li ćemo maknuti glasove i da li ću ja biti pobjednik", rekao je kandidat na predsjedničkim izborima 2019./2020. Dalija Orešković misli da je to "još jedna u nizu teza koje ne služe ničemu, ničim su potkrijepljene, netko je bio željan medijske pažnje."

Ako bi netko o ruskom hibridnom utjecaju, pa još i na izbore, trebao znati, to je SOA. No neslužbeno, takvim informacijama ne raspolažu. "Nikad se nismo uplitali. To nije naša politika, to nije način na koji mi postupamo", objasnio je Anvar Azimov. Ali bivši ruski veleposlanik priznaje: "Mi cijenimo prijateljski stav predsjednika Milanovića prema Rusiji, cijenimo njegov stav prema Ukrajini, ali u isto vrijeme razumijemo neke njegove izjave u kontekstu unutarnje situacije u Hrvatskoj, posebno njegovog odnosa s premijerom Plenkovićem."

U Vladi tezu Kolinde Grabar Kitarović nisu htjeli komentirati.

