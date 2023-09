VIDEO Pogledajte kako je Putin dočekao Kim Jong Una: "Drago mi je što te vidim"

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je na kozmodrom Vostočni, mjesto za lansiranje svemirskih raketa na istoku Rusije, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.

Tamo je srdačno dočekao vođu Sjeverne Koreje Kim Jong Una, a snimljeno je i rukovanje dvaju čelnika. Trajalo je - 40 sekundi.

“Drago mi je što te vidim”, rekao je Putin Kim Jong Unu poželjevši čelniku Sjeverne Koreje dobrodošlicu. Ovaj mu je pak uzvratio riječima zahvale što ga je pozvao iako ima jako puno obaveza, prenosi Guardian.

Putin welcomes Kim Jong Un



North Korean leader Kim Jong Un and Russian President Vladimir Putin met at the Vostochny space base. pic.twitter.com/Sxl74CXRhi