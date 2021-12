Dario Juričan se kandidirao za glavnog tajnika Sportskog saveza Grada Zagreba. Kao svoj program prijavio je program sa stranice HDZ-a za sport.

Dario Juričan rekao je da se kandidirao za glavnog tajnika Sportskog saveza Grada Zagreba. Rekao je da želi nastaviti rad Zdenka Antunovića, protiv kojeg je USKOK podigao dvije optužnice.

"Tamo se dijeli solidna lova. Ove godine će to biti 115 milijuna kuna i ja želim biti oko te vatrice. Vidio sam da smo sport dosta zanemarivali, ali tamo se vrti solidna lova. Zdravko Mamić je vrh te sante leda i mislim da je zadnji čas da ja uletim tamo gdje se dijeli lova", rekao je Juričan za N1.

Kako bi se mogao kandidirati, Juričan je morao napisati i program.

"Počeo sam se preznojavati i onda mi je kliknulo da najbolje krasti. Otišao na stranice HDZ-a i maznuo sam cijeli njihov program za sport. Tako da je za mene to win-win. Ako me izaberu, ja ću to prihvatiti i nastaviti koracima Zdenka Antunovića Zdene. Ako me odbiju, reći ću da su oni protiv programa HDZ-a i protiv HDZ-a", rekao je.

Osim programa, Juričan je uzeo i žig HDZ-a. Zbog novog dokumentarca o hrani, rekao je, išao je u europske registre kako bi vidio koje su patente hrvatske firme radile za farmaceutsku i prehrambenu industriju. I onda je, kaže, nabasao na HDZ.

"Tamo je pisalo da patent na žig HDZ-a vrijedi do 1. kolovoza 2021. godine. Ja sam otišao do patentnog ureda i tamo platio dvije licence. Međutim, HDZ se žali na to. Očekujem od Državni zavod za intelektualno vlasništvo da donese pravorijek", zaključio je.