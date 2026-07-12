Kolumbijac namamio sunarodnjaka u Zagrebu pa ga pretukao i opljačkao: Slučaj je dobio neočekivani epilog

Zagrebačka policija uhitila je 30-godišnjeg državljanina Kolumbije kojeg sumnjiči da je zajedno s još jednim muškarcem opljačkao svog sunarodnjaka u Zagrebu.

Žrtvu su, prema sumnjama policije, 4. lipnja oko 2:30 namamili na dogovoreni susret u Ulici kneza Borne, a potom pretukli i opljačkali.

Policija sumnja da su osumnjičeni dočekali 26-godišnjaka nakon što je izašao iz taksija. Prišli su mu, fizički ga napali, a zatim mu uzeli mobitel, torbicu s novcem i putovnicu te pobjegli.

Materijalna šteta procijenjena je na nekoliko tisuća eura.

Policija je tijekom kriminalističkog istraživanja uhitila 30-godišnjaka koji je nakon ispitivanja predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Iz policije su izvijestili i da je 26-godišnji oštećeni, zbog sumnje u nezakoniti boravak u Hrvatskoj, uhićen te prisilno udaljen s teritorija Republike Hrvatske.