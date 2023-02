Još uvijek se raspetljava slučaj tučnjave koja se dogodila na Platku. Tu će temu u Dnevniku Nove TV u 19 sati komentirati glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Državno odvjetništvo objavilo je da je zaprimilo posebno izvješće policije o tučnjavi na Platku te je nakon analize odlučeno da će se provesti dodatni izvidi, što znači i da bi se mogla odbaciti prekršajna prijava i pokrenuti kazneni postupak.

Najnoviji razvoj slučaja napada na Platku: DORH naredio nove izvide!

Ugledni odvjetnik nakon što je pogledao snimku makljaže na Platku: "Moglo bi biti kazneno djelo..."

Za sada je prekršajno prijavljeno pet osoba, a policija je pojasnila kako među njima nije ozlijeđeni pripadnik HGSS-a, budući da je ranije objavljeno da je među prijavljenima njihov pripadnik. Slučaj je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"To je posao DORH-a i to na neki način pokazuje da je policija bila pod pritiskom jer prvi dan nešto nije kvalificirala na ovaj ili onaj način. Da je to tako jednostavno, onda bi i DORH odmah donio odluku o, primjerice, prekvalifikaciji. Međutim, donijeli su odluku o dodatnim radnjama koje će biti poduzete", rekao je ministar.

Ulogu policije u slučaju Platak, ali i slučaj obijesne vožnje u Novoj Gradiški, u Dnevniku Nove TV u 19 sati komentirat će glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

