Sudionici tučnjave na Platku zaradili su prekršajne prijave. Cijela snimka tučnjave na Platku, koju je objavio Dnevnik Nove TV, u fokus je stavila neka nova pitanja. Više donose reporterke Dnevnika Nove TV Srna Bijuk i Katarina Jusić Mezga.

Danas stiže i jedan od odgovora - na snimci se vidi pročelnik riječke stanice HGSS-a kako na pod obara jednog borca. Kaže sve je činio u obrani kolega.

"Da to sam ja i nemam tu šta skrivati kao što sam rekao ja ću prvi stajati iza svojih postupaka, ali u cijeloj priči postoji druga snimka koliko sam čuo koja u potpunosti opisuje događaj koja će pokazati kako je cijela stvar započela koja će pokazati kako je naš kolega udaren šakom u glavu, nokautiran i pao na pod. HGSSovci nisu započeli tuču mi nismo takvi ljudi. Stali smo u obranu naših kolega, vidi se na snimci da je osoba u crnom u kontaktu sa mojom kolegicom ženskom osobom, ja pristupam s leđa, ona viče moje ime, normalno da ću pomoć", rekao je Marko Andrić, pročelnik HGSS Rijeka.

A osim HGSS- ovog pripadnika koji je dobio nogom u glavu ozlijeđene su još dvije osobe.

Jedna od njih pristaje na telefonski razgovor. Kaže kako nije pripadnik HGSS-a, ali ih poznaje. Potvrđuje priču riječkog pročelnika: "Nalazim se u lokalu na stazi s curom, gledam na stazu i GSS-ovac ide prema bazi, dvije osobe mu prilaze, pričaju s njim, u jednom trenutku ga osoba u bijeloj jakni jako udara u glavu, udara ga, u tom trenutku ja utrčavam da ih razdvojim i smirim situaciju. Nakon toga se priključuje više ljudi.To nije bila tučnjava, to je bio napad".

Na razgovor je išao tek u srijedu. U cijelom slučaju prekršajno je prijavljeno pet osoba. Policija jučer kaže među prijavljenima ima i ozlijeđenih.

Najnoviji razvoj slučaja napada na Platku: DORH naredio nove izvide!

Na upit novinara da dvoje ozlijeđenih su zapravo i prijavljeni, policija potvrdno odgovora i kaže da to nije ništa neobično.

No ubrzo dolazi objašnjenje. Ipak nije prijavljen ozlijeđeni HGSS-ovac, ali jedan pripadnik je. Koji? Pročelnik riječke stanice tvrdi, on službeno nije dobio prijavu.

Ugledni odvjetnik nakon što je pogledao snimku makljaže na Platku: "Moglo bi biti kazneno djelo..."

Riječka policija dostavila DORH-u izvješće o tučnjavi na Platku, otkriveno i je li među prijavljenima ozlijeđeni HGSS-ovac

"U srijedu sam bio na policiji, dao sam izjavu, međutim s tako nečim me nitko nije upoznao. Dakle niste skrivali da ste vi prekršajno prijavljena osoba?Ne, naravno", rekao je Marko Andrić, pročelnik HGSS Rijeka.

Cijeli slučaj bi trebalo rasvijetliti riječko tužiteljstvo koje ide u dodatne izvide. Postoji mogućnost i da odbace prekršajnu prijavu te da se pokrene kazneni postupak, objašnjava odvjetnik kaznenog prava.

"To je vrlo učestalo da imaju u kaznenoj prijavi nedovoljno činjenica i zatraže tu i tu provjeru od policije i kad dobiju tu provjeru odvjetništvo će procijeniti dal je to kazneno djelo, dal je to prekršaj i da li osobe , sudionici tog događaja, netko će bit prekršajno gonjen, netko kazneno", rekao je Velimir Došen, odvjetnik za kazneno pravo.

Slučaj kao i dodatne izvide komentirao je i ministar Božinović, pa i kritike na račun policije: "Policija je bila pod pritiskom zašto u prvi dan nije nešto kvalificirala na ovaj ili onaj način, da je to tako jednostavno, onda bi i DORH nakon što je sagledao činjenice donio primjerice odluku o prekvalifikaciji".

Hoće li sve ostati na prekršajnim prijavama, hoće li krenuti kazneni postupak i za koga - znat će se nakon izvida.

