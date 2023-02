Još uvijek se raspetljava slučaj tučnjave koja se dogodila na Platku.

Državno odvjetništvo objavilo je kako su zaprimili posebno izvješće policije te je nakon analize odlučeno da će se provesti dodatni izvidi. To znači i da bi se mogla odbaciti prekršajna prijava i pokrenuti kazneni postupak, no kako će točno postupiti, objavit će nakon izvida.

Za sada je prekršajno prijavljeno pet osoba, policija je pojasnila kako među njima nije ozlijeđeni pripadnik HGSS-a, a ranije je objavljeno da je među prijavljenima njihov pripadnik.

Pročelnik riječke stanice HGSS-a Marko Andrić kaže da on nije među prijavljenima, odnosno da on još uvijek službeno prijavu nije dobio. Međutim ne poriče da se na snimci vidi upravo on kako na pod obara mušku osobu u crnoj jakni. Tvrdi da je riječ bila o obrani kolega. Kaže da ništa ne skriva od javnosti te poručuje da je na raspolaganju DORH-u i policiji.

Najnoviji razvoj slučaja napada na Platku: DORH naredio nove izvide!

Ugledni odvjetnik nakon što je pogledao snimku makljaže na Platku: "Moglo bi biti kazneno djelo..."

"Da, to sam ja i nemam tu što skrivati. Kao što sam rekao, ja ću prvi stajati iza svojih postupaka, ali u cijeloj priči postoji druga snimka, koliko sam čuo, koja u potpunosti opisuje događaj, koja će pokazati kako je cijela stvar započela i koja će pokazati kako je naš kolega udaren šakom u glavu, nokautiran i pao na pod.

HGSS-ovci nisu započeli tuču, mi nismo takvi ljudi. Stali smo u obranu naših kolega, vidi se na snimci da je osoba u crnom u kontaktu s mojom kolegicom, ženskom osobom, ja pristupam s leđa, ona viče moje ime, normalno da ću pomoći", rekao je Marko Andrić, pročelnik HGSS Rijeka.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.