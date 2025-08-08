Veterinarski institut objavio nove brojke pozitivnih uzoraka bedrenice

Hrvatski veterinarski institut izvijestio je u petak da je zaključno s današnjim danom - 8. kolovoza, od ukupno zaprimljena 143 uzorka uginule stoke 120 stavljeno u obradu te da je na bedrenicu pozitivno 86 uzoraka.

Tijekom današnjeg dana zaprimljeno je pet uzoraka uški s okolnom muskulaturom (5 goveda).

Danas dostavljeni uzorci poslani su iz Veterinarske ambulante Hrvace (2 goveda) i Veterinarske ambulante Drniš (3 goveda).

Zaključno s 8. kolovoza, ukupno su zaprimljena 143 uzorka (127 goveda, 5 koza, 8 ovaca, 1 magarac, 1 konj, 1 lane) od kojih je 120 stavljeno u postupak obrade.

Među obrađenim uzorcima pozitivan rezultat je polučilo 86 uzoraka (76 goveda, 2 koze, 6 ovaca, 1 lane i 1 magarac), od čega je šest bilo pozitivno danas (Hrvace - 3 goveda, Drniš - 3 goveda)

Krave Foto: DNEVNIK.hr

Danas su bila negativna tri uzorka (upućena iz Veterinarske ambulante Drniš - 1 govedo, Linkomed Veterina - 1 govedo i 1 konj).

Dosad je negativan rezultat dalo 29 uzoraka.

Pozitivne životinje su iz Općine Vrlika na 12 objekata + lane (42 goveda, 1 koza, 1 ovca, 1 lane), Civljane na 4 objekta (2 goveda, 2 ovce, 1 koza), Biskupija na 5 objekta (3 goveda, 2 ovce), Drniš na 5 objekata (8 goveda), Ružić na 10 objekata (19 goveda, 1 ovca, 1 magarac), Kijevo na 2 objekta (2 goveda).

Od ukupnog broja zaprimljenih uzoraka, za 23 je stanje procijenjeno nepodesnim za bakteriološku pretragu radi izrazito uznapredovalih truležnih procesa, a njih 5 su još u postupku obrade (zaprimljeni 8. kolovoza).