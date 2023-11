Svi kreveti rasprodani, Vukovar se priprema za Kolonu sjećanja, a i dalje se vodi borba čija je kolona: "Kakve veze ima tko je prvi"

Na mjestu gdje će 18. studenog prolaziti tisuće ljudi u koloni, sada tek pokoji šetač. No, hoteli i pansioni već se spremaju za dolazak gostiju, jer sobe su odavno rezervirane.

I u Osijeku, Iloku, Vinkovcima traži se prazna soba. A u Vukovaru danas ju je nemoguće naći.

"Hotel je ponovo prodan. Svi kapaciteti. Sve sobe su prodane, da li su jednokrevetne ili dvokrevetne, to je diskutabilno. Uglavnom, sve je prodano po maksimalnoj cijeni", rekao je direktor hotela Vinko Miok.

Ove godine predviđa se rekordan broj posjetitelja u Koloni sjećanja. A oni koji su je pokrenuli prije 25 godina, znaju da nije oduvijek bila tako brojna.

"Prva zvanična kolona je krenula '98. godine skromno. Organizirali su je Grad Vukovar, braniteljske udruge grada Vukovara. Svake godine kolona je rasla. Od nekih par stotina ljudi pa do nekih 100.000 koliko je bilo u najboljim godinama", kaže predsjednik Savjeta za branitelje Vukovara Tomislav Josić.

I ove godine Kolona sjećanja ne prolazi bez političkog prepucavanja. Gradonačelnik Penava i Grad Vukovar tiskali su plakate i najavili kako će na čelu kolone biti HOS-ovci. Državna vlast odgovara – mi smo organizatori.

"Vukovar je simbol stradanja hrvatskog naroda i nitko nema pravo na privatizaciju. Ali jednako tako moramo ispoštivati i one koji su branili Hrvatsku, HOS-ovce, našu braću po oružju", smatra Ilija Vučemilović iz Udruge veterana Tigrovi.

"Kolona pripada svima. Cijeloj Hrvatskoj. Ne možemo reći ovima ili onima. Kolonu predvode branitelji Vukovara. HOS je isto branio Vukovar. Stalno pričamo tko je na početku, tko je na sredini. Kakve veze ima tko je gdje. Ako mi dolazimo u Vukovar da se poklonimo žrtvama iz nekakvog pijeteta, onda je svejedno jesam li prvi u koloni, na sredini ili zadnji", kaže Josić.

Kolona sjećanja kreće se od Vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja. Put je to od oko 5,5 kilometara. Negdje na pola puta nalazi se i Vukovarski vodotoranj, a to je mjesto koje posjetitelji ne zaobilaze. Stoga su se tamo suvenirnice dobro pripremile, a restorani naručuju dodatne količine hrane. Jer neki gosti, već su počeli pristizati.

"Danas smo došli u Vukovar, posjetili smo Ovčaru, Vodotoranj, zapalili svijeću na Memorijalnom groblju, odali počast ljudima koji su nastradali", kaže Denis Kaniški iz Varaždina.

Večeras Vukovar miran. Političkim prepucavanjima unatoč, nadaju se da će tako biti i za 13 dana.

