Projekt težak 30 milijuna eura ušao je u turističku sezonu i razljutio mještane: "Kada će to biti gotovo, od čega će ljudi živjeti?"

U Rogotinu u dolini Neretve sve je manje strpljenja za nedovršenu i raskopanu cestu i prašinu.



"Tako je svaki dan, nije napravljeno kako treba, nije poravnato, rupa, ja ne znam, sreća da imam visočije auto, da je niže ne bi mogao ni proć", žali se mještanin Rogotina.



Vozila su zarobljena, asfalta nema, cijevi leže posvuda. Mještani se žale da radovi blokiraju prilaze.

"'Ko se sjetio da usred sezone kopa cestu do glavnog ulaza u mjesto, zašto se to nije radilo cile zime?



Duboko sam uvjeren da je glavni projektant cijelog ovog posla sjedio u Zagrebu, otvorio Google maps i nacrtao nekakve linije, jer projekt je mijenjan toliko puta, više nego ja imam kose na glavi i zato tako sporo idu", smatra ljutiti Damir Žderić.



Radi se na aglomeraciji, kapitalnom projektu za ovaj kraj. Rok za dovršetak gradnje sustava odvodnje otpadnih voda i fekalija

probijen je u prosincu prošle godine.



"Ovo je stvarno prevršilo svaku mjeru, pa pogledajte samo ovaj cjevovod koji je sav vani, na ljetnoj temperaturi od 35-40 stepeni", smatra Ante Šušnjić.



Na gubitku su i vlasnici apartmana koji uz prizore razrovane ceste dočekuju svoje goste.



"Ovdje postoje ljudi koji žive od turizma, i to im je jedini izvor prihoda, kako će ti ljudi živjeti, ko će ih obeštetiti? 14 dana rade 12 metara, kad će to bit gotovo, kad završi sezona? Kada ljudi koji žive od turizma više ne mogu iznajmit ništa!", ogorčen je Žderić.



Teren je bio zahtjevan, pravdaju se investitori, tvrtka Izvor Ploče. Mještane mole za strpljenje i kažu da bi sve mogli završiti nakon turističke sezone.

"Stanje prometnica je jako loše, to ugrožava i domaće stanovništvo i nailazi na neodobravanje turista koji dijelom napuštaju mjesto i pišu loše recenzije ovdašnjim iznajmljivačima", rekao je Ante Šunjić iz MO Rogotin.



Posao koji kasni težak je gotovo 30 milijuna eura. 85% financirano je novcem iz europske blagajne. Gradonačelnik Ploča nema razumijevanja za izvođače, ali žali da su svi toliko nestrpljivi.



"Jasno je da su ljudi nezadovoljni kada promatraju samo svoja posla i svoj osobni interes, ali s druge strane kada promisle shvatit će da ono što ove godine izgube će se itekako vratiti u sljedećem razdoblju kada budu imali puno bolju infrastrukturu", tješi mještane gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević.

Obistine li se obećanja i pogled s popularnih vjetroorgulja koji je sada otežan bit će puno slađi! I s manje gorčine nego sada.

