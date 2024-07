Taksist sa snimke otkrio zašto je napao turiste: "Ovo je bila najskuplja vožnja u karijeri"

Taksist koji je prekršajno kažnjen nakon svađe s turistima koje je prevozio ispričao je detalje koji su prethodili naguravanju na parkiralištu zračne luke u Kaštelima tvrdi da je on zapravo žrtva.

Na snimci se vidi kako taksist pokušava zadržati turiste držeći jednog od njih za ruksak, dok on zapomaže na engleskom jeziku, a ranije se nagađalo da se radilo o svađi zbog visoke cijene usluge koju im je taksist pokušao zaračunati.

Međutim splitski taksist tvrdi da s cijenom vožnje nije bilo problema, ali jest s naknadom štete koju su mu putnici prouzročili.

Da mu je ovo bila najskuplja vožnja koju je imao u karijeri, ispričao je za Dalmatinski portal.

"U pitanju je bio prijevoz iz Splita do zračne luke za par. Zaključio sam po govoru da su iz Velike Britanije. Sve je bilo u redu do dolaska u zračnu luku. Račun je bio 40 eura i to je plaćeno, no kada sam otvorio vrata, vidio sam da su prolili dvije litre soka od naranče po sjedalu.

Gospođa je sjela na ambalažu i sok je iscurio. Kazao sam im da je to dodatni trošak i da treba platiti kemijsko čišćenje. To dođe oko 80, 100 eura. Ponudio sam da pozovem servis koji se bavi s time te da oni kažu cijenu čišćenja i da to odmah riješimo.

On je poludio. Bio je vrlo agresivan. Sumnjam i da je bio alkoholiziran. Psovao mi je majku i dva puta krenuo šakom na mene. Rekao sam mu da prekine s takvim ponašanjem jer ću se morati braniti. Pokušali su pobjeći s prtljagom, ja sam ga jednostavno htio zadržati do dolaska policije. Vidjeli ste da ja čovjeka ne udaram, nego pokušavam riješiti problem u koji sam upao ne svojom krivnjom.

Na kraju su otišli, policija im je dopustila da bez problema odlete. Mene su prijavili za remećenje reda i mira i izdali mi prekršajni nalog od 300 eura. Ništa nisu prihvatili ovo što sam im govorio o tome što je dovelo do te situacije. I sad na kraju, na naplaćenu vožnju od 40 eura, morao sam platiti 10 eura parkinga, moram očistiti auto, što će koštati još jedno 80, 100 eura, a sada je tu i kazna za prekršaj. Ovo je bila vjerojatno najskuplja vožnja koju sam imao", rekao je taksist za Dalmatinski portal.

