Provjerite koji trgovački lanci i centri rade ovu nedjelju
Piše DNEVNIK.hr,
10. rujna 2025. @ 08:57
Počela je nova školska godina, a za sve koji šoping nisu uspjeli obaviti na vrijeme, evo popisa trgovina koje su otvorene ove nedjelje.
Ako planirate u kupnju u nedjelju 14. rujna, pogldajte popis svih trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni taj dan.
Superkonzum
Zagreb:
- Radnička cesta 49, Zagreb
- Ul. grada Vukovara 275, Zagreb
- Dubrava 241, Zagreb
Rijeka
Osijek:
- Ulica hrvatske republike 21, Osijek
- Ulica 3.gardijske brigade Kune 2, Osijek
- Ive Tijardovića 4A, Osijek
Split:
- Put Stinica 1, Split
- Kralja Držislava 22, Split
Lidl
Zagreb:
- Nova cesta 7
- Donje Svetice 46
- Zadarska ulica 79
- Oranički odvojak 1
- Risnjačka ulica 1
- Oreškovićeva 3C
- Aleja Javora 3
- Radnička cesta 232
- Ljubljanska avenija 2
Rijeka:
Osijek:
- Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A
Split:
- Nikole Tesle 16 A
- Poljička cesta 37
- Kralja Držislava 24
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak
- Planinska 2F, Zagreb Peščenica
- Julija Knifera 1, Zagreb Središće
- Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136
- Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska
- Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština
- Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad
- Jaruščica 6, Zagreb Blato
- Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir
- Bistrička 6, Zagreb Sesvete
Rijeka:
- Osječka 39, Rijeka Škurinje
- Zametska 44, Rijeka Zamet
Osijek:
- Josipa Reihl-Kira 40, Osijek
Split:
- 114. Brigade 6, Split-Ravne njive
- Poljička cesta 34, Split-Trstenik
Plodine
Zagreb:
- Karla Metikoša 4, Zagreb
- Štefanovečki zavoj 10, Zagreb
- Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb
- Velimira Škorpika 11, Zagreb
- Haleuša 1, Zagreb
Osijek:
- J. J. Strossmayerova 343, Osijek
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
- Ulica Vice Vukova 6, Zagreb
- Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
- Ulica kneza Branimira 181, Zagreb
- Jankomir 33., Zagreb
- Škorpikova 34/2, Zagreb
Rijeka:
- Janka Polića Kamova 81A, Rijeka
- Ulica Maria Gennaria 18, Rijeka
- Liburnijska ulica 1, Rijeka
Osijek:
Split:
Tommy
Zagreb:
Rijeka:
- Fiorella la Guardia 13, Rijeka
- Vere Bratonje 28, Rijeka
Split:
- Put Brodarice 6, Split
- Domovinskog rata 93, Split
- Trg hrvatske bratske zajednice 4, Split
- Matoševa 29, Split
- Mažuranićevo Šetalište 24A, Split
- Mejaši 33, Split
- Miroslava Krleže 1, Split
- Bušićeva 8 A, Split
- Dražanac 46 B, Split
- Svetog Petra 44, Split
- Doverska 33, Split
- Žnjanska ulica 4, Split
- Slanice 3 A, Split
Eurospin
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivance
- Koprivnicka ulica 34A, Ludbreg
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Ulica Furicevo 20, Viškovo
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Ulica Mate Vlašica 51A, Porec
- Ulica Matije Gupca 59, Zadar
- Ulica Rimske centurijacije 100, Pula
- 4. Gardijske Brigade 1, Zadar
- Stop shop, Ðakovo
- Žutska ulica broj 1, Biograd
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
Trgovacki centri otvoreni ove nedjelje
- Arena Centar Zagreb
- Supernova Garden Mall
- Z centar Zagreb
- City Center One Zagreb West
- King Cross Jankomir
- Designer Outlet Croatia
- Supernova Buzin
- Park & Shop Sesvete
- Stop shop Velika Gorica
- Ikea
- Supernova Sisak East
- Supernova Križevci
- Supernova Varaždin
- Stop shop Ludbreg
- Stop shop Čakovec
- Supernova Koprivnica
- Stop shop Daruvar
- Galerija Poreč
- Hey Park Zadar
- Supernova Zadar
- Stop shop Đakovo
- Stop shop Vinkovci
- Supernova Šibenik
- Dalmare Šibenik
- Stop shop Kaštel Sućurac
- Tower center Rijeka
- Portanova Osijek
- Stop shop Osijek
- Joker Split
- Mall of Split