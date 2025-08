Građani u panici: "Azbestne cijevi tu leže, a oni po njima udaraju!", oglasio se izvođač radova

Na gradilištu u Solinu, na kojemu radovi traju već dulje vrijeme, otkrivene su cijevi koje, tvrde građani, sadrže opasan azbest. Promet takvih materijala u Hrvatskoj je zabranjen, pa su Solinjani s pravom uznemireni. Šalju snimke radnika koji bez ikakve zaštitne opreme barataju opasnim materijalom i šire njegove čestice zrakom.

Lokacija u Solinu na kojoj su pronađene azbestne cijevi (Foto: Screenshot)

"Jutros su radnici, samo zamotani maramama, udarali po tim cijevima koje tu uopće nisu trebale biti. To je sigurno azbest, to svi znaju, ali nitko ništa ne poduzima", govori za DNEVNIK.hr jedna od građanki Solina koja je svjedočila nestručnom rukovanju.

Kaže da je kontaktirala gradonačelnika Solina, ali nikakav odgovor nije dobila.

"Te su cijevi već neko vrijeme tu, bager kopa i vadi ih van, čestice toga lete uokolo... Cijevi su sad kao zamotali u neku foliju i to je to. Trebalo bi cijelo gradilište zatvorit dok se to ne riješi", kazala je zabrinuta građanka.

Tvrtka koja obavlja radove je DIV Grupa, u vlasništvu Tomislava Debeljaka, koja se oglasila priopćenjem. Kažu kako na lokaciji Širina u Solinu provode rekonstrukciju prometnice i izgradnje mosta, te su prilikom iskopa terena nenadano otkrivene azbestne cijevi, ostaci ranije komunalne infrastrukture.

Riječ je, kako navode, o materijalu čije prisustvo nije bilo poznato niti evidentirano u projektnoj dokumentaciji, no unatoč tome situacija je riješena "brzo, stručno i u potpunosti u skladu sa zakonskim obvezama i propisima zaštite okoliša".

"Postupak je proveden u suradnji s ovlaštenim službama, korištenjem specijalizirane opreme te uz primjenu svih mjera zaštite na radu i okolišu koje su propisane za rukovanje azbestom. Takvo postupanje, iako zakonski obvezno, još uvijek nije uobičajena praksa na mnogim gradilištima u Hrvatskoj, gdje se azbestne cijevi nerijetko uklanjaju bez nadzora, evidencije ili zaštitnih mjera", upozoravaju iz DIV Grupe.

"Željeli smo dati pozitivan primjer"

Ističu kako su se tim primjerom željeli postaviti kao pozitivan primjer odgovornog i profesionalnog pristupa u zaštiti zdravlja radnika, građana i okoliša.

"Naš cilj je pokazati da i u Hrvatskoj, kao i drugdje u razvijenom svijetu, nepredviđeni problemi mogu i trebaju biti riješeni stručno, civilizirano i u interesu zajednice", poručili su iz tvrtke te najavili da će sve relevantne fotografije i dokumentacija u vezi slučaja biti javno dostupni kao primjer dobre prakse.

Snimke uklanjanja cijevi koje zabrinjavaju građane pojavile su se u vrijeme dok se raspliće slučaj talijanskog broda Moby Drea, koji je dotegljen na remont u Brodosplit, kojemu je također vlasnik Tomislav Debeljak.

Podsjetimo, slučaj dotegljenog broda zabrinuo je građane jer je najavljeno kako će se iz njega uklanjati pregrade koje sadrže u Hrvatskoj zabranjeni azbest. Proteklog petka nekoliko stotina Splićana i mještana okolnih gradova prosvjedovalo je ispred zgrade Gradske uprave tražeći da Moby Drea, talijanski brod na kojem se u panelima nalazi azbest i koji je uplovio u škversku luku, iz nje isplovi i napusti grad.

O svemu se oglasilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je u ponedjeljak objavilo Mišljenje u vezi broda Moby Drea u kojem utvrđuje da otpad koji bi nastao na brodu demontažom pregrada koje sadrže azbest nije moguće odložiti u Hrvatskoj.