Radionice konstruktivnog novinarstva okupile novinare iz 20 redakcija

Sudionici su dva dana radili pod mentorstvom iskusnih danskih novinara i edukatora s bogatim međunarodnim iskustvom, a radionice su organizirali Constructive Institute u suradnji s Agencijom za medije (AEM) i Hrvatskom udrugom digitalnih izdavača (HUDI).

"Radionice konstruktivnog novinarstva, nastavak su naših aktivnosti kojima želimo pružiti mogućnost novinarima i urednicima da se informiraju i educiraju o medijskim trendovima. A konstruktivno novinarstvo nije samo trend, nego vrlo važan koncept koji može potaknuti i pokrenuti na razmišljanje i otvorenu, konstruktivnu raspravu o tome kakvo nam je zapravo novinarstvo danas i kako vratiti povjerenje u medije. A kvalitetno novinarstvo i mediji vjerojatno nikada nisu bili važniji nego danas kada se nalazimo pred možda i trajnom promjenom načina na koji se društvo informira i doznaje vijesti o sebi i svijetu. Raduje me dobar odaziv na radionice i produktivna atmosfera, a što nam daje nadu", izjavio je Robert Tomljenović, zamjenik ravnatelja Agencije za medije.

Danski stručnjaci kao voditelji radionica

Radionice su vodili trojica predavača iz Danske, zemlje koja je jedan od pionira konstruktivnog novinarskog pristupa. Orla Borg, voditelj Programa stipendiranja Constructive Instituta, dobitnik je Europske novinske nagrade i nagrade Europske unije za borbu protiv diskriminacije te godišnje nagrade danske Udruge istraživačkih novinara. Jesper Himmelstrup, bivši reporter danskog javnog servisa DR i voditelj projekta u Programu za mlade i demokraciju Constructive Instituta, fokusira se na načine na koje mladi mogu biti aktivniji sudionici demokratskog društva kroz medijsku kulturu. Thomas Gam Nielsen istraživački je televizijski novinar regionalne javne medijske kuće TV2 Østjylland i bivši stipendist Constructive Instituta.

Thomas Gam Nielsen, Orla Borg, Jesper Himmelstrup

Orla Borg iz Constructive Institute iskazao je zadovoljstvo entuzijazmom koji su hrvatski novinari pokazali tijekom radionica.

"Sasvim je očito da su radni uvjeti hrvatskih novinara puno teži nego u skandinavskim zemljama poput Danske. Ali njihov angažman u novinarstvu i iskrenost s kojom vide svoje uloge kao dio pokušaja razvoja demokratskog društva je divljenja vrijedna", kaže Orla Borg.

"To pokazuje da je uloga novinarstva u osnovi ista bez obzira na to u kojoj je fazi demokracija. Trebamo novinare koji će se truditi pružiti ljudima najbolju moguću verziju istine kako bi javna rasprava mogla biti utemeljena na činjenicama, dokumentaciji i istinitim informacijama."

Dva dana intenzivnog rada

Radionice su obuhvatile ključne teme poput uloge konstruktivnog novinarstva u suvremenim medijima, uključivanja i angažiranja publike, kao i razvoja priča koje donose uravnotežen i rješenjima usmjeren pristup. Sudionici su kroz analizu primjera, rad u parovima i timovima te prezentacije vlastitih ideja imali priliku razvijati konkretne novinarske sadržaje koje će primijeniti u svojim redakcijama.

Poseban naglasak stavljen je na tri stupa konstruktivnog novinarstva – od prepoznavanja konstruktivne priče, preko odabira relevantnih perspektiva i izvora, do primjene konkretnih alata u izradi sadržaja. Završni dio radionica bio je posvećen razvoju vlastitih priča i razmjeni iskustava među sudionicima.

"Mislim da su radionice bile iznimno vrijedne i uspješne iz više razloga: bile su sjajno organizirane, čvrsto usmjerene na praktičan rad (i rješenja!), a atmosfera je bila ugodna i produktivna. Za tridesetak hrvatskih novinara, uz nekoliko studenata novinarstva, i troje danskih novinarskih instruktora bile su prilika da u živoj interakciji, kroz neposrednu komunikaciju dožive kako se mogu profesionalno dopuniti, nadograditi i razumjeti. Za mene je to bilo dragocjeno iskustvo, jer sa svojim studentima već nekoliko godina radim s konstruktivnim alatima u kolegijima Intervjuiranja, Long reada i svim radijskim kolegijima, osim što od 2018. učimo o toj inicijativi na Europskom medijskom prostoru - ali dodatna vrijednost bila su otkrića novih sugovornika i planova za razvoj i suradnju triju stupova: industrije, akademije i ceha, odnosno regulative. Jedan od čvrstih zaključaka bio je da se s radionicama konstruktivnog novinarstva treba ciljano pristupiti i urednicima i vlasnicima hrvatskih medija. Drugi, da prostoru jugoistočne Europe treba Construcitve hub.", poručila je Irena Radej, Docentica na Odjelu za komunikologiju, medije i novinarstvo na Sveučilištu Sjever.

Što je konstruktivno novinarstvo?

Konstruktivno novinarstvo pristup je koji, uz kritičko izvještavanje, naglašak stavlja na kontekst, rješenja i angažman publike. Razvijeno u Skandinaviji, danas se primjenjuje u redakcijama diljem svijeta kao odgovor na krizu povjerenja u medije i rastuću informacijsku zasićenost. Cilj mu nije zamijeniti istraživačko novinarstvo, već ga nadopuniti pitanjima: što se može učiniti, kako i tko to već čini?

Radionice su organizirane u sklopu mjere "Uspostava sustava provjere točnosti informacija" iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija.

