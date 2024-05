Radin o Pupovcu: "Naše se mišljenje mora poštovati"

Predstavnici nacionalnih manjina u petak su odgodili odluku i sjednicu Odbora za imenovanje kako bi proveli konzultacije i usuglašavanje oko predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koji je tradicionalno u parlamentarnoj praksi u rukama nacionalnih manjina, a DP je izričito protiv toga da na čelu odbora sjedi predstavnik SDSS-a Milorad Pupovac.

"Prijedlog Kluba Nacionalnih manjina je Milorad Pupovac. Od 2000. godine, dakle 24 godine, uvijek se pita Klub manjina da daje ime za predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina", poručio je zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin.

Iako je predsjednik Kluba Vladimir Bilek ranije izjavio kako im tek predstoje razgovori tko će biti njihov prijedlog za predsjednika Odbora pa da zato na jutrošnju sjednicu Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove nisu uputili svoj prijedlog, Radin je, suprotno tome, kazao da su o SDSS-ovu Pupovcu već odlučili te da smatra da od toga ne bi smjeli odustati.

A prijedlog svog predsjednika ovog Odbora nisu uputili nakon što se u četvrtak navečer HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret oštro usprotivio tome. Naime, DP-u je neprihvatljivo da na čelu Odbora koji spada u kvotu većine bude netko iz SDSS-a. Radin naglašava kako o tome odlučuje njihov Klub.

"Jest da spada ovaj Odbor uz vladajuće, ali kad su Karamarko i Orešković vodili Vladu mi smo bili u oporbi i bez obzira na to su pitali Klub manjina da predloži kandidata za predsjednika Odbora. Sada se to ne radi, a ja se bojim da nije to iz etničkih razloga jer bi to onda zaista bilo 19. stoljeće", kazao je.

Na pitanje zašto onda nisu prijedlog dostavili Odboru za izbor i imenovanja, Radin je poručio kako to nije stvar formalne nego sadržajne naravi.

"Pustimo birokraciju, kada se nešto želi napraviti, to se napravi", dodao je.

Radin: Naše se mišljenje mora poštovati

Istaknuo je Radin kako su se u Klubu manjina o Pupovcu kao predsjedniku Odbora za ljudska i prava nacionalnih manjina usuglasili još kada su se dogovorili da on bude potpredsjednik Sabora. "Dakle prije dosta vremena. Pupovac je bio do sada predsjednik Odbora i nastavit ćemo s time", rekao je.

Radin je, kaže, siguran da je Bilek razgovarao s HDZ-om i upoznao ih s prijedlogom manjinaca o Pupovcu.

"Što se mene tiče ta priča mora završiti da se poštuje naše mišljenje. Nije da nas se pita o puno stvari, ali bi nas se trebalo barem pitati o stvarima koje se tiču direktno nas. I taj red je uvijek poštivan i od desnih i lijevih vlada", naglasio je Radin.

Smatra da bi odustajanje od Pupovca bio pogrešan put za Klub manjinaca, a DP, dodao je, DP ima priliku glasati protiv. "Ja sam siguran da se taj koalicijski dogovor s HDZ-om ne odnosi i na Parlament", rekao je govoreći o uvjetu DP-a da SDSS ne smije biti dio ni većine ni Vlade.

Malenica: HDZ nema nikakve veze s predlaganjem predsjednika tog Odbora

Prije Radina, novinarima se obratio i saborski zastupnik HDZ-a Ivan Malenica, koji je izjavio da Klub HDZ-a nema nikakve veze s predlaganjem predsjednika tog Odbora nego da je ta odluka na Klubu nacionalnih manjina.

"Klub nacionalnih manjina će donijeti stav o tome i predložiti predsjednika tog Odbora, između njih se treba naći određeni konsenzus i dogovor, a HDZ će podržati ono što Klub nacionalnih manjina odluči", kazao je.

Dodao je da je koalicija HDZ-a i DP-a stabilna te da ništa neće dovesti u pitanje njihove odnose. "Sve ide u dobrom smjeru. Svi će biti zadovoljni", poručio je.