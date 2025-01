Vozilo je zaglavilo u snijegu pokušavajući driftati po skijaškoj stazi na skijalištu Platak u neposrednoj blizini Rijeke.

U noći s petka na subotu se nepoznata se skupina zaputila na Platak. Dok su testirali svoje vozilo na snijegu, zapeli su u podnožju staze kod X bara.

Driftanje na Platku spada pod komunalni prekršaj, a za izvlačenje iz snijega cijena je 265 eura, piše Lokal patrioti Rijeka.

Ovo nije prvi takav slučaj. Prije dvije godine driftanje na dnu staze završilo je tučnjavom u kojoj je više osoba bilo ozlijeđeno. Ovoga puta krivci su uhvaćeni na djelu i nakon policijskog postupanja slijedi im kazna.

"Nažalost, to su individualci. Tijekom noći dok su naši ljudi radili, rampa je bila dignuta i oni su ušli unutra. Nisu daleko stigli, s obzirom da je policija bila na parkingu, uzeli su ih u postupanje", ispričao je Ivan Stevanović, direktor Goranskog sportskog centra.

"To je stvarno sramota, mislim to su djeca, trebaju se zabavljati. Ta ista djeca su neka budućnost, pa se pitam kakav je to primjer", rekla je Bojana iz Rijeke.

Pročitajte i ovo važno upozorenje Provjerite zalihe: Povlači se omiljeni začin, nemojte ga koristiti!

Pročitajte i ovo užas u Austriji Zastrašujući slučaj: Mladi bračni par brutalno zlostavljao vlastitu bebu, u životnoj je opasnosti