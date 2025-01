Sve je spremno za izbore: DIP pojasnio što ako ne možete do birališta

Izborni materijal stigao je na biračka mjesta. Postavljeni su stolovi, pripremljeni paravani, glasačke kutije. U tijeku su posljednje pripreme za drugi krug izbora!

"Sve je spremno, ujutro samo dođemo, prije 7, zalijepimo još samo prvi listić na kutiju i čekamo da počnu dolaziti birači", rekla je Nives Fedel, predsjednica biračkog odbora Pula.

Kako bi sve prošlo bez greške, birački odbor prošao je edukaciju.

"Kako se zapisnik mora sastaviti, pripaziti pri davanju listića - moraju biti u lepezu složeni i da se pazi da se ne daju 2 listića osobi jer bi onda došlo do greške", nadodala je Fedel.

Biračkih mjesta ukupno je 6 tisuća 755. Ona u domovini otvaraju se u nedjelju ujutro, točno u 7 sati.

"Svakako ćemo izaći na izbore. Za boljitak Hrvatske, nas penzionera i vas mladih, da imate posao", rekla je Marija, dok je Dinko rekao da ga nijedan od kandidata ne zanima.

"Moraš to napraviti. Je li to netko tko ti se sviđa ili ne sviđa, svejedno moraš glasati", rekao je Jura.

Između dvojice kandidata birat će se i u inozemstvu - na 105 biračkih mjesta u 38 zemalja. Najviše ih je u Bosni i Hercegovini.



Prva biračka mjesta otvaraju se u 21 sati u Australiji, a posljednja biračka mjesta zatvaraju se u ponedjeljak ujutro po Hrvatskom vremenu i to u Chicagu u 2 sata, te u Los Angelesu - u četiri sata.

U odnosu na prvi krug izbora, sad pravo glasa ima 7 tisuća 374 birača više. Svoju volju iskazati može 3 milijuna 769 tisuća 598 građana.

"Svakako ću izaći jer mislim da je to moja građanska dužnost, a mislim i da su važni. Ja ću to obaviti, a nadam se da će i svi ostali građani", rekla je Milena Kordi iz Osijeka.

Upravo u Slavoniji izlaznost uprošlom krugu bila je najmanja.

"Izaći ću na izbore, a zašto je bila mala izlaznost ne znam, možda ljudi nisu zainteresirani. Nemam pojma, čudno", rekla je Astrid Antolović.



"Obavezno ću izaći. To je moja građanska dužnost i nisam nijedne izbore propustila", rekla je Anica Bračevac te nadodala da ne zna zašto je mala izlasnost u Slavoniji, ali pretpostavlja da su se ljudi ulijenili.



A za one koji ne mogu do biračkog mjesta: "U slučaju da zbog zdravstvenih teškoća nisu u mogućnosti doći osobno do biračkog mjesta, mogu pozvati birački odbor u dopodnevnim satima i imat će pravo ostvariti glasanje u domu u popodnevnim satima", rekao je Davor Mitrović, zamjenik predsjednika gradskog izbornog povjerenstva.

U ovom krugu je novost i veći broj promatrača. Bit će ih 14 tisuća 620, što je tisuću 220 više nego u prošlom krugu. U provedbi izbora angažirano je oko 44 tisuće građana. A drugi krug izbora stajat će oko 5.6 milijuna eura.

