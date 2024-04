Milanović sprema još jedan šok? Evo koji su mogući scenariji i tko bi od toga imao najviše koristi

Ministar prometa Oleg Butković na svojim društvenim mrežama tvrdi da će predsjednik Republike u petak podnijeti ostavku.

U slučaju Milanovićeve ostavke na mjesto predsjednika došao bi Gordan Jandroković, kao tehnički predsjednik Sabora.

Iako se ranije govorilo o tome, kako Jandroković ili bilo tko drugi ne može biti u kampanji i na listama i istodobno v. d. predsjednika, to ustvari nije tako.

DIP je potvrdio liste, one su pravovaljane i Jandroković može biti na listi i v. d. predsjednika, objasnio nam je ustavni stručnjak Mato Palić.

"Ako Milanović podnese ostavku, Jandroković po sili Ustava privremeno obnaša dužnost predsjednika RH. To što je on nositelj liste, više nema veze, liste su objavljene i one su pravovaljane. On u ovoj situaciji ne može snositi posljedicu zbog toga što je predsjednik naknadno podnio ostavku. On bi mogao ostati kandidat.

Može se biti kandidat i v. d. predsjednika jer je DIP objavio pravovaljane liste. Jandrokovića i sve ostale to bi spriječilo ranije, a sad je gotovo", ponavlja Palić.

Ako Jandroković odbije biti v. d. predsjednika, što je malo vjerojatno, jer bi to koristilo HDZ-u, sljedeći su za tu poziciju potpredsjednici Sabora Željko Reiner i Ante Sanader.

Podsjetimo, ako Milanović da ostavku, onda v. d. predsjednika pobjedniku izbora daje mandat za sastavljanje Vlade i saziva novi Sabor.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Ovo su ključni dokazi protiv Dankinih ubojica: Zbog ovoga im prijeti doživotni zatvor

Osim Reinera i Sanadera, opcija su i oporbeni potpredsjednici Sabora Davorko Vidović, Sabina Glasovac ili Furio Radin. No to su vrlo malo vjerojatni scenariji.

Pročitajte i ovo Izlazi na izbore Jandroković otkrio tko će biti predsjednik ako Milanović podnese ostavku: Tvrdi da on neće

"Milanović ne bi ništa postigao, ne bi naštetio HDZ-u", rekao je Palić komentirajući mogućnost da Milanović u petak podnese ostavku.

Ako nakon Jandrokovića nitko od navedenih ne želi biti v. d. predsjednika, onda to razrješava Ustavni sud, rekao nam je Palić.

"Takav scenarij zapravo je nevjerojatan. Ustavni sud morao bi reći tko će privremeno biti na mjestu predsjednika, odnosno ne bi prihvatio neku od ostavki jer ne znamo koliko dugo će trajati formiranje vlasti", objasnio nam je ustavni stručnjak.

Zaustavljanje parlamentarnih izbora?

Razgovarali smo i s drugim ustavnim stručnjacima koji spominju još jednu mogućnost, a to je zaustavljanje parlamentarnih izbora.

S obzirom na to da ono što se sad zbiva nije izrijekom propisano Ustavom, stručnjaci s kojima smo razgovarali upozoravaju da se situacija treba sagledavati iz temeljnog pravnog poretka.

Ponajprije, jesu li zbivanja rezultat više sile ili nečijih postupaka. Ako su u pitanju nečiji postupci, jesu li u skladu s ustavnim načelom te jesu li činjeni u dobroj ili lošoj vjeri. Kako se može zaključiti da su u ovom slučaju rezultat nečijih postupaka koji nisu u skladu s ustavnim načelom i činjeni su u lošoj vjeri, trebalo bi biti što blaži prema onome tko zbog toga može pretrpjeti izravnu štetu.

Optimalno bi bilo, smatraju neki naši sugovornici, da u slučaju ostavke predsjednika Republike njegovu ulogu preuzme netko od potpredsjednika Sabora koji ne sudjeluje u izbornom procesu, no trenutačno takvog nema.

Postoji još jedno rješenje, a to je da se u slučaju ostavke predsjednika zaustave parlamentarni izbori i da se najprije provedu predsjednički, iako ni tu mogućnost ne smatraju dobrom.