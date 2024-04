Politički analitičari o mogućoj novoj bombi s Pantovčaka: "Možda razlog leži i u ovome"

Predsjednik Zoran Milanović u petak podnosi ostavku? Tu je teoriju iznio ministar Butković, koji kaže kako raspolaže tim informacijama. I dok Pantovčak još šuti, politički analitičari Tihomir Cipek i Žarko Puhovski otkrivaju što bi Milanović postigao još jednim šokom s Pantovčaka.

"Sad smo se već naviknuli na to da nevjerojatne stvari postaju vjerojatne. Milanović u tom slučaju gubi mogućnost da pobjedniku izbora daje mandat za sastavljanje Vlade i saziva novi Sabor. On je i sam javno rekao da će čekati dok mu netko ne donese 76 potpisa. Naravno da je to njegov izvor moći.

Možda je razlog i u ovome. Ankete pokazuju da Rijekama pravde i ne ide najbolje i da je ovo vrlo neizvjesna utakmica. Pa možda je svrha ovoga da Milanović i sam krene u utakmicu otvorenih karata, da preuzme potpuni rizik i da dio birača to honorira. Možda vjeruje da će birači poštovati to što je riskirao do kraja. Tu bi onda vidio interes ovakvog poteza, ali politika je iracionalan manevarski prostor. Dva i dva u politici nisu uvijek četiri. Na to se ne može gledati kao na neki matematički proračun", rekao nam je Cipek.

Ako Milanović da ostavku, njegova je pozicija moći izgubljena.

"Prema svemu što je dosad poznato, ostavka baš i nema velikog smisla, jedino ako zaista žele izazvati jedan veliki šok."

Druga je verzija i da se zapravo samo radi o Butkovićevoj provokaciji, što nije nemoguć scenarij, kaže Cipek.

"Zašto se ne bi radilo o provokaciji na koju bi SDP trebao nasjesti?" zapitao je Cipek.

Zoran Milanović, Oleg Butković Foto: Ante Cizmic/Cropix

Analitičar Žarko Puhovski o mogućoj ostavci

Puhovski kaže da Milanović ostavkom stvara bolju poziciju za pregovaranje.

"Milanović ovo radi jer vjeruje da ima većinu. Oni bi ovo htjeli kako bi dobili još nekoliko dana da se pozicioniraju u kampanji i omogućili mu da sudjeluje u pregovorima za stvaranje većine u Saboru. Očito je da nitko neće imati većinu od 76, a on kao presjednik države ne može baš voditi razgovore s dvije ili tri stranke dok je još predsjednik države. Ostavkom bi se bolje pozicionirao kao onaj koji vodi pregovore", smatra Puhovski.

Pročitajte i ovo Mišljenje ustavnih stručnjaka Milanović sprema još jedan šok? Evo koji su mogući scenariji i tko bi od toga imao najviše koristi

HDZ vodi, ali nema ni približno većinu, a bez Domovinskog pokreta nema Vlade, ponavlja Puhovski.

"Pritom ja vjerujem da će se Domovinski pokret raspasti na stranu koja će se prikloniti HDZ-u, a jedna strana priklonit će se SDP-u. Ovdje se radi samo o brojkama, a Milanović si želi osloboditi leđa da može biti pripravan na sve moguće runde pregovora, uz napomenu da se on pokazao kao veoma loš pregovarač, dok se Grbin pokazao kao odličan pregovarač. No problem je s Grbinom to što nije jasno koga on predstavlja u ovom trenutku", kaže Puhovski.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Danke i dalje nema, a majka ubojice ponovno šokirala svojim riječima

Milanovićeva ostavka ima mu logike jer je, kaže, Milanović obećavao taj zadnji obrat i ako je to očajnički akt.

"Ovo je sad zapravo iznudica, iznuđeni potez, jer su uvidjeli da im kampanja i Rijeke pravde ne idu baš tako dobro", rekao nam je Puhovski.