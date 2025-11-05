U Zagrebu, na adresi Oranice 146, početkom listopada dogodio se mali, ali važan pomak u auto-moto sceni glavnog grada. Tamo gdje se svakodnevno prepliću gradski ritam, buka motora i miris asfalta, otvorila su se vrata novog mjesta za ljubitelje automobila.

ZOOM, poznato splitsko ime među poznavateljima kvalitetnih rabljenih automobila, stigao je u Zagreb, a ponudu rabljenih automobila možete pogledati na platformi Bijelo Jaje.

Od Dalmacije do metropole: logičan korak na karti mobilnosti

Ako pogledamo desetak godina unatrag, automobil više nije samo prijevozno sredstvo. Postao je odraz stila, karaktera, a sve češće i osobne filozofije. U tom kontekstu, ZOOM-ov dolazak u Zagreb djeluje kao prirodan slijed priče koja je započela na jugu, još 2016. godine.

Rabljeni, ali s dušom: Nova adresa u Zagrebu za kupnju automobila (Foto: Zoom Auto)

Tvrtka ZOOM 2016 d.o.o., koja je proizašla iz dalmatinskog entuzijazma prema automobilima i europskim standardima poslovanja, već se godinama ističe svojom transparentnošću i povjerenjem kupaca. Njihova filozofija nije temeljena na prodaji, nego na ideji da rabljeni automobil može biti jednako pouzdan, kvalitetan i uzbudljiv kao novi, ako iza njega stoji dobar izvor i stručan tim.

I doista, glavni grad, s rastućim prometnim izazovima, urbanim tempom i sve većim brojem vozača koji traže praktična, ali pouzdana rješenja, djeluje kao idealna pozornica za sljedeće poglavlje njihove priče.

Rabljeni, ali s dušom

U novoj zagrebačkoj poslovnici već je parkirano više od 60 automobila. Na prvi pogled, redovi srebrnih, crnih i plavih limenih ljubimaca djeluju poznato. Ali svaki od njih krije svoju priču. Većinom su to ex-leasing vozila iz Njemačke, Francuske, Belgije ili Italije, automobili s urednom servisnom poviješću i pažljivo biranim porijeklom.

Nova adresa u Zagrebu za kupnju automobila (Foto: Zoom Auto)

ZOOM, za razliku od mnogih trgovaca na tržištu, jamči doživotnu garanciju na porijeklo i kilometražu. Drugim riječima, nema prostora za „vraćene kilometre“, nepoznate servisne knjižice ni skrivena iznenađenja.

U vremenu kada kupci sve više traže sigurnost i transparentnost, ta filozofija ima posebnu težinu. Možda baš zato ZOOM-ov salon ne izgleda kao tipično mjesto za kupnju automobila, nego više kao mjesto za ljude koji dijele sličnu strast prema vožnji. Bez obzira kupuju li gradski hatchback, obiteljski SUV ili električni crossover.

Tržište rabljenih vozila u Hrvatskoj posljednjih godina doživljava renesansu. Cijene novih automobila rastu, a moderni kupci sve češće shvaćaju da rabljeni automobil star tri godine može ponuditi gotovo jednaku tehnologiju, udobnost i sigurnost, uz znatno manji financijski pritisak.

U tom kontekstu, ZOOM ne nudi samo rabljene automobile, nego i perspektivu. U skladu s europskim trendovima, u njihovoj se ponudi sve češće nalaze hibridni i električni modeli. I to nije slučajnost. Riječ je o promišljenom koraku prema održivoj mobilnosti, onoj koja ne traži kompromise između užitka u vožnji i odgovornosti prema okolišu.

Nova adresa u Zagrebu za kupnju automobila (Foto: Zoom Auto)

Od prvog pogleda na vozilo do registracije i preuzimanja ključeva

Nova zagrebačka lokacija pomno je odabrana. Smještena uz glavne prometnice i nadomak tehničkog pregleda, ZOOM-ova poslovnica nudi sve što je vozaču potrebno, od prvog pogleda na vozilo do registracije i preuzimanja ključeva.

No ono što čini razliku nije samo logistika, nego pristup. Strpljivo objašnjavanje, testna vožnja bez pritiska, savjet više. Sve to stvara atmosferu koja više podsjeća na druženje s prijateljem koji „zna aute“, nego na klasičan prodajni razgovor.

U svijetu gdje se sve mjeri brzinom, ZOOM se čini kao podsjetnik da povjerenje i dalje ima vrijednost i da automobil može biti više od kupnje. Može biti početak nove priče, možda baš one koja počinje na Oranicama 146.

Više informacija i fotografija potražite na platformi Bijelo Jaje.

