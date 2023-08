Psihijatrica o čedomorstvu i mogućim razlozima: "Ono što vam mogu reći iz našeg dosadašnjeg iskustva..."

Što o kaznenom djelu čedomorstva kaže psihijatrica s kojom je za Dnevnik Nove TV razgovarala novinarka Valentina Baus?

"Čedomorstvo spada u kazneno djelo za koje bi pravnici rekli da je to privilegirano kazneno djelo u smislu da je za takvo kazneno djelo zapriječena kazna manja nego što bi to bilo za ubojstvo, recimo za obično ubojstvo", pojašnjava doktorica Nadica Buzina iz Klinike za psihijatriju Vrapče.

Zašto je to pravno tako kvalificirano, objašnjava kako se smatra da "žena može biti nakon rođenja djeteta u nekakvom posebnom stanju i to sam zakon već na neki način podrazumijeva, koje onda ima za cilj ili nekakvo ublažavanje kazne, znači da ne bude kažnjena za to kazneno djelo kao da nije bila u takvom jednom posebnom stanju", kaže doktorica.

"Ono što vam mogu reći iz našeg dosadašnjeg iskustva, to nisu žene koje boluju od psihoze, nego je riječ o nekakvim osobama koje imaju određene psihičke smetnje u svom osobnom i socijalnom funkcioniranju, a koje su na razini ličnosti - znači vulnerabilnije ličnosti, teže se nose s nekakvim životnim promjenama i koje obično nemaju sređenu obiteljsku situaciju, možda nema podršku partnera, to su sve nekakva naša dosadašnja iskustva", pojasnila je Buzina.

Kaže kako je moguće da je riječ o nesređenoj socijalnoj situaciji. "Neprihvaćanje možda tog djeteta od strane partnera, jedan ambivalentan odnos majke prema tom samom rođenju, gdje ona ni sama ne zna kud i kako dalje", rekla je za Dnevnik Nove TV Nadica Buzina.

