Nikako ne smijemo zanemariti vlastito mentalno zdravlje. Danas se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja.

Mentalni poremećaji su u porastu u cijelom svijetu. ''Trenutno, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), oko milijardu stanovnika boluje od nekoh psihičkog poremećaja'', istaknula je Tihana Jendričko, pročelnica Zavoda za psihoterapiju Klinike za psihijatriju Vrapče za Dnevnik Nove TV. Primjetili su, dodala je, od početka pandemije povećanje od oko 20 do 25 posto psihičkih poremećaja. To su najčešće anksiozni, depresivni poremećaji i nesanice.

''U situaciji mjera i početnog lockdowna bitno je bilo omogućiti psihijatrijsku skrb što većem broju ljudi. To smo uspjeli uvođenjem telepsihijatrijskim uslugama - online, sve što smo uživo radili u tom periodu pružamo i dalje na taj način'', pojasnila je Jendričko.

Dosta ljudi poseže za antidepresivima. ''Nikada ne preporučujemo psihofarmake na svoju ruku. Znamo za kućne ljekarne - od roditelja, bake i poznanika... Potičemo preglede kod liječnika opće prakse. Stručnjak treba odrediti koje ćete lijekove uzeti jer se može dogoditi i da se radi o nekim normalnim reakcijama koji se razviju u stresnim događajima'', napomenula je Jendričko u razgovoru s reporterkom Valentinom Baus.

Iz WHO su istaknuli da bi kroz nekoliko godina depresija mogla postati jedan od ozbiljnijih problema. ''Rekla bih da je na svoj način već i postala. Osim subjektivne patnje, značajno uzrokuje invaliditet i radnu onesposobljenost osoba'', istaknula je Jendričko.

Svako sedmo dijete od 10 do 19 godina ima neki psihički poremećaj. ''To je osjetljivi period. To period kada prirodnim tijekom kreću psihičke promjene'', rekla je Jendričko.

''U ovoj situaciji, sad već gotovo dvogodišnje pandemije, izloženi smo dugotrajnom stresu. Nas psihički aparat se iscrpljuje. Skloni smo se umoriti i razviti sindrom sagorijevanja'', pojasnila je Jendričko. Savjetovala je ljudima razne tehnike relaksacije, orijentiranost na svoje zdravlje. ''Ali ako osobe primjete da se umaraju ili posežu za psihoaktivnim tvarima, trebaju potražiti stručnu pomoć'', zaključila je pročelnica Zavoda za psihoterapiju Klinike za psihijatriju Vrapče.

