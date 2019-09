Hrvatsku su preplavile hrastova i platanina stjenica. Veličine su od 3 do 4 milimetra, gotovo prozirne i, iako biljojedi, sve više građana se žali na ubode tih mušica.

Hrastova i platanina stjenica nisu novost u Hrvatskoj. Obje su stigle iz Sjeverne Amerike u Europu. Platanina stjenica prvi put je registrirana u Italiji tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća, a hrastova se pojavila negdje oko 2000. godine.

Iako su biljojedi, ovi insekti napadaju ljude. S obzirom na to da su nam stigle iz SAD-a, pokušali smo doznati kako se Amerikanci bore protiv njih. Hrastova mrežasta stjenica (Corythuca arcuata) i mrežasta platanina stjenica (Corythuca ciliata) često se na webu mogu naći pod skupnim imenom Lace Bugs (mrežasti kukci).



Na internet stranici Sveučilišta u Minnesoti, Amerikancima se savjetuje da u proljeće provjere lišće na listopadnom drveću i grmlju. Uz detaljan opis ovih stjenica, piše i da one, kad se hrane na donjoj strani lišća - ostavljaju tamne kapljice tekućine. Hrane se sokovima iz lišća, umetanjem malene iglice koju imaju na tijelu u tkivo lista.

Lišće se suši i opada, drveće odumire

Nakon uboda s donje strane, list na tom mjestu počinje dobivati žutu boju koja probija i na gornju stranu lista. Sušenje i prerano opadanje suhog lišća najizraženije je sredinom ljeta, u vrijeme kad bi lišće trebalo biti najzelenije. Na stranici sveučilišta piše i da drveće, inače, može izdržati najezdu stjenica, no nakon nekoliko uzastopnih godina drveće počinje odumirati, a njihov rast i razvoj se usporava.

Savjetuju građanima da, zbog postojanja prirodnih neprijatelja stjenica, zanemare postojanje tog nametnika na drveću. Ukoliko krenu u borbu protiv njih, savjetuju da se to čini - mlazom vode!

"Mlaz vode iz crijeva za polijevanje vrta, poput obilne kiše, usmjeren na donju stranicu lista otjerat će stjenice. Nerazvijene stjenice nemaju krila i ne mogu se vratiti na lišće", piše na stranici sveučilišta.

Kod primjene pesticida pozivaju na oprez. Pesticid, da bi bio djelotvoran, mora doći direktno u kontakt sa stjenicama, no istovremeno bi mogao potamaniti prirodne neprijatelje tih nametnika, ali i pčele. To su savjeti za građane, no nigdje se ne spominje što SAD čini u obrani svojih šuma.

Nekoliko generacija stjenica godišnje

Zabrinjavajuć je i podatak Sveučilišta na Floridi da ženke hrastove stjenice odlažu po 100 jajašaca u grozdovima, pri čemu se mlade stjenice razvijaju tijekom četiri do šest tjedana, ovisno o temperaturi zraka. I sve do se događa u tri ili više generacija svake godine, ovisno o klimi u kojoj borave. Hrastova mrežasta stjenica potječe iz Kanade i većine država u SAD-u.

Ženke platanine stjenice mogu odložiti po 200 jajašaca koja uglavnom vežu uz dno lisnih žila. Mlade stjenice razvijaju se tijekom razdoblja od 43 do 45 dana, a godišnje ih bude i do pet generacija. Mrežasta platanina stjenica potječe iz istočnog dijela SAD-a i Kanade te na Floridi. Obje ove vrste raširile su se po Europi.

Prirodni neprijatelji ne smanjuju broj štetnika

Treba istaknuti da platanina stjenica ima brojne prirodne neprijatelje od buba mara, pauka, neke stjenice te mnogi drugi no očigledno da još nisu u stanju radikalnije smanjiti brojnost štetnika, objavljeno je na stranici Ministarstva poljoprivrede.

Podsjetimo, građani se žale da im se stjenice lijepe na kožu i kosu, hodaju im po odjeći, a kad uspiju - ubodu ih i sisaju im krv. Prvi medicinski podaci vezani uz stjenice pojavljuju se u Italiji, gdje je zabilježeno više slučajeva osipa od njihovih uboda. Kod nas za sada nema medicinske dokumentacije o napadima hrastove i platanine stjenice.

Sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu poručuju da je riječ o invazivnoj vrsti stjenice, vrsti koja se hrani biljnim sokovima, isključivo je fitofagna. I samim tim bi trebala biti neopasna za čovjeka.