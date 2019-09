Malene 'prozirne mušice' preplavile su Hrvatsku. Riječ je o invazivnoj vrsti stjenice, vrsti koja se hrani biljnim sokovima, isključivo je fitofagna. I samim tim bi trebala biti neopasna za čovjeka.

Ove stjenice su biljojedi, hrane se biljnim sokovima. Ne zna se zašto napadaju ljude.

Prema stotinama komentara čitatelja - problem hrastove i platanine stjenice nije malen. Tim više što nema naznaka kako se riješiti napasti.

"Ludi smo od njih. Na balkonu su skoro cijelo ljeto al klimu obožavaju kad radi. Nevjerojatno. U Travnom sam, Mamutica. Na 17. katu. Kud su tak' visoko išle, ne razumijem. Al su trome. Ne bježe one. Lako ih ubit kad ugrizu. Samo zbog njih se veselim prvoj kiši i padu temperature. Da ih očisti malo", kazala je jedna od čitateljica iz Zagreba.

Ima ih i na karlovačkom dijelu Ilovac, blizu hrastovih šuma. Prema komentarima na članku o hrastovim i plataninim stjenicama, raširile su se cijelim kontinentalnim dijelom Hrvatske. Čitatelji pišu da se sa stjenicama bore u okolici Novske, Varaždinu, Karlovcu, Vinkovcima, Sisku, Županji, Osijeku...

"Ima ih i u Osijeku! Stala sam 5 sekundi u hlad pod drvo, otprilike 20 ih se polijepilo po meni. Imam rane od ugriza! Super sve bolje i bolje! Na kraju će nas pojesti neka s*anja tipo stjenica, mušica, komaraca", napisala je Osječanka na Facebooku. Jedan od čitatelja kaže da se nalazi u selu Komletinci kod Vinkovaca. "Nije strašno, al' ima ih dosta i grizu kao komarci", kazao nam je.

"U Županji ih ima preko čitavog dana. To je više postalo nemoguće obranit se od njih. Čim sleti, odmah i grize. Gore su od komaraca, užas", doznajemo od čitatelja. "Godinama ne mogu na balkon. Grizu, skupljaju se po rublju... Slavonski Brod okupiran", "Užasne su, pogotovo kad si pod drvetom samo padaju po tebi. Najgore kad se krenu petljat' po kosi ili gristi, na sekundu me ugrize i već se vide tragovi, a jos gore što boli", "Jadno dijete mi u ranama od čohanja od te gamadi. Usred ljeta mora u dugom hodati da ne grizu. Nenormalno puno ih ima. Na semaforu ne smijemo imati otvoren prozor, odmah auto pun tih buba. Ne zna se šta je gore - one ili komarci", samo su neka od iskustava sa stjenicama.

"Piknu kao komarac"

"Ja o tome govorim već 2. godinu... Od tih napasti se ne može živjeti, doslovno ih je pun balkon. Čim izađem van bar 50 ih je na meni. O vešu da ne pričam. Novi Zagreb-Lanište", "Ooooo da, još kako ih ima posvuda - na vešu se skupljaju, kad si vani napadaju, živa napast su. Nema gdje ih sve ne bude", "Mali užas, previše ih je. Ja sam mislila da su te male napasti samo u mojoj živici al sad vidim svukud ih ima", "Prostrla posteljinu i na njoj milijun mušica pa sam rublje stavila u sušilicu. Grozne su", "Ima ih kod nas i piknu kao komarac. Dosta ih ima".

Jedna od čitateljica napisala je da ih prije 25 godina nije bilo posvuda kao danas. "Dakle prije 25 godina bilo ih je samo u Dugavama na platanama. Nigdje ih u Zagrebu nije bilo drugdje. Ja zinula ko somina kad sam ih skužila jer taj mali drek grize k'o sam vrag. Već drugi kvart, znači u Travnom, pa Utrinama, nije ih bilo. I naravno, sad ih ima gdjegod hoćeš. Skupa s komarcima i smrdljivim martinima", napisala je.

Podsjetimo, veličine su od 3 do 4 milimetra, gotovo prozirne i preplavile su gradove u Hrvatskoj. "U ovom trenutku postoji više sličnih invazivnih vrsta - platanina koja je česta u zagrebačkim parkovima i hrastova koja uzrokuje sušenje hrasta u Slavoniji, ali je došla i do Karlovca", doznajemo iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

Građani se žale da im se lijepe na kožu i kosu, hodaju im po odjeći, a kad uspiju - ubodu ih i sisaju im krv. Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu poručuju - priča o stjenicama nije nova, no čini se kako su stjenice iz godine u godinu sve rasprostranjenije i agresivnije. Način da se stjenice suzbiju za sada - ne postoji.