Provjerite kuhinje: Povlači se proizvod iz popularne trgovine zbog opasnih metala

Državni inspektorat izvijestio je potrošače u utorak o opozivu proizvoda Staklena šalica, čiji je broj modela 578ES-MLC-ONE.

Proizvod se povlači zbog migracije olova i kadmija, a sigurnosna testiranja pokazuju da kadmij i olovo mogu premašiti dopuštene razine.

Zemlja podrijetla je Kina, a proizvod na hrvatsko tržište stavlja trgovina Sinsay. "Potrošači imaju pravo na puni povrat kupovne cijene proizvoda. Povrat je besplatan i bit će izvršen nakon što se proizvod vrati na prodajno mjesto", poručili su iz trgovine.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 1935/2004 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Staklena šalica Foto: HAPIH