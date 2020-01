U posljednje smo vrijeme svjedoci tome da ministri i drugi dužnosnici imaju velikih problema s ispunjavanjem imovinskih kartica. Provjerili smo što je toliko teško u tome, pa pripremili neke upute za ministre.

Čestitamo, izabrani ste na neku dužnost! Nakon što vam čestitaju prijatelji i rodbina, vrijeme je da sjednete i ispunite imovinsku karticu. To se radi kako bi javnost imala uvid u to što ste imali prilikom stupanja na dužnost, a što nakon odlaska s funkcije.

Teško je reći koliko je vremena potrebno da se ispuni imovinska kartica jer sve ovisi o tome imate li bračnog druga, djece, koliko imate nekretnina, automobila, drugih skupocjenih pokretnina. Što više imate, treba više vremena. Mi smo provjerili koliko je teško ispuniti karticu. Jedan suprug, jedan stan i dva automobila, dva kredita, skupi sat, prijašnji posao, članstvo u jednoj organizaciji. Za to nam je trebalo oko pola sata.

Važno je napomenuti da bez prethodne pripreme nema smisla sjesti za kompjuter ispunjavati karticu. Morate uza se imati svoj OIB, OIB bračnog druga, poduzeća... Morate znati točan iznos bruto i neto plaće, katastarsku općinu za nekretninu, točan iznos kredita, kamatnu stopu...

Prema procjenama, uz dobru pripremu, za ispunjavanje kartice može vam trebati maksimalno jedan sat. Ako negdje zapnete, nije sve izgubljeno. Svi upisani podaci čekat će da nastavite s unosom. Kod svake nove rubrike - opće informacije o dužnosniku, podaci o prihodima, podaci o obvezama, potraživanja, nekretninama, pokretninama - stoji jedan mali plavi upitnik. Kad kliknete na njega, otvore se detaljne upute za ispunjavanje. Osim toga, na više je mjesta tzv. padajući izbornik pa i ne morate sami upisivati, već se otvaraju ponuđeni odgovori.

Pomoć pri ispunjavanju imovinske kartice Foto: DNEVNIK.hr

Ako vam ni to nije dovoljno, uvijek možete nazvati Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Od njih smo doznali da dužnosnici često zovu, a ponekad traže pomoć i pisanim putem. ''Ispunjavanju treba pristupiti ozbiljno i s pažnjom'', poručuju iz Povjerenstva i otkrivaju da su neki davali tajnicama da popuni karticu. No to je obveza dužnosnika, a onda i njihova odgovornost.

Unatoč svoj pomoći i detaljnim uputama, svjedoci smo brojnim pogreškama u karticama. Ako je razlog neznanje, možemo se zapitati kako će netko voditi neki resor kad ne zna ni napisati što ima. Ako je pak razlog muljanje... hm, onda je to posao za neke druge institucije.