Pogledi, komentari, pa čak i upiranja prstom. Jer nose nešto što se u nametnutom svijetu savršenstva - ne tolerira. Ožiljke, opekline, neobične pjege. Nekima su podsjetnik na traume, neke ih imaju od rođenja. Ali svima su poticaj da dokažu - nisu bitni ti ožiljci, već one same! Što i dokazuju. Plesačica koja je postigla ono o čemu mnogi samo sanjaju, nastupajući uz najveće svjetske zvijezde, make up umjetnica koja je svoje pjege pretvorila u prednost, ekonomistica koja je unatoč teškim opeklinama - naučila živjeti i što je važnije - prihvatiti sebe kakva jest. Danas im je lakše o tome govoriti.

U mladosti su nerijetko bile na meti. A sada govore jer su svjesne što njihovo iskustvo znači drugima! Znaju one dobro kako su imperativi ljepote utjecali na njih nekada, ali i kako oni i dan danas utječu na mlade.

"Na društvenim mrežama čak najviše dobivam tih pitanja i ajmo reći osuda, predrasuda. Tako da sam nekako htjela da ljudi prestanu zaključivat sami što je to i donosit zaključke unaprijed", opisuje Tena.

Neke od rođenja, druge zbog niza teških okolnosti. Svaka nosi unutarnje, ali i vanjske, one vidljive ožiljke trauma koje su prolazile. Ali i prolaze! Kroče svijetom koji - baš jako voli lijepo, savršeno, idealno. Njima je život ispisao neki drugi put. Trnovit. Težak.

Maja je prije 17 godina stradala u jednoj prometnoj nesreći i bilo je, kaže, onako dosta dramatično. "Tu mi je stradala jetra i još sam imala ozljede kralježnice", prisjeća se.

Njezin san bio je otići u Ameriku i plesom postići ono što je tada bilo gotovo nemoguće. U vrijeme bez društvenih mreža i bez mogućnosti da te netko uoči online, i to još u Los Angelesu, gradu koji je kako kaže - izuzetno površan, a ona sa ožiljkom preko cijelog trbuha! Ipak, Maju to nije zaustavilo.

"Nekakva je prednost što sam otišla u Ameriku dok sam još bila malo starija, gdje sam se možda bolje nosila s tim načinom na koji industrija funkcionira. Gdje sam možda lakše i brže prepoznala svoje unutarnje vrijednosti. Kroz to sam možda našla neku stabilnost u jednom jako nestabilnom svijetu koji je zabavna industrija", rekla je Maja.

Dobila je poziv da ide na turneju s Justinom Timberlakeom. "To je bio toliki high da se možda projicirao u nekakvu dramu. I plač i suze, valjda zato što je bio toliki high da ga nisam imala kako izraziti", priznaje Maja.

I nakon toga sve se krenulo razvijati, a počelo je tako da je baš zbog svog iskustva bila u očima najboljih koreografa svijeta - posebna. Surađivala je s Billie Eilish, Fergie i s mnogim drugima koji su nju u moru talentiranih plesača pamtili upravo po ožiljku i prozvali ju - "djevojkom s ožiljkom".

Flekice od rođenja

Tena pak ima flekice po sebi koje su od rođenja. "Imam na vratu, na prsima i ove tri na ruci. To su takozvane mrlje od crnog vina, rodiš se s njima i ostanu ti cijeli život", opisuje Tena.

"Ljudi me znaju svašta pitati u vezi toga - jesu li to ljubavni ugrizi, jesu li to nekakve masnice od borilačkih sportova, tuče li me netko, zlostavlja i tako razno razna pitanja. Bilo je malo neugodnih pitanja koja zapravo nisu bila pitanja. Pitanja su okej kad se pita što je to nego ljudi unaprijed zaključe što je i još napadnu", napominje Tena.

Tena svoje neobične ožiljke ima od rođenja i nešto se lakše s njima pomirila jer tu su otkad zna za sebe no ipak svakodnevno je suočena sa pitanjima, još gore osudama jer ironično – bavi se šminkanjem, prikrivanjem mana i isticanjem ljepote koja je nerijetko nedostižna, izvijestila je reporterka Provjerenog Sara Duvnjak.

Nametnuti standardi ljepote su uvijek postojali znači ako idemo gledati povijesno oni su i nekada bili, nije da nisu bili - bili su samo drugačiji, pojašnjava psihologinja.

Akcija spašavanja

U sobi u kojoj je Nives spavala izbio je požar. "Kako sam spavala od monoksida sam se onesvijestila i nisam mogla izaći van. Onda su prijatelji primijetili da nešto gori i shvatili da sam ja u sobi i bila je akcija spašavanja", rekla je Nives za Provjereno.

"Kod opeklina je problem što ako dođe do infekcije može doći brzo do sepse što ono - ili ti odrežu taj dio tijela ili umreš", pojašnjava Nives.

"Ti osjetiš poglede, ti vidiš da tebe ljudi gledaju, da upiru prstom u tebe ali, meni je to toliko postalo sad normalno. U početku sam se kao obazirala, ali onda nekako prihvatiš to da će te uvijek ljudi pogledat jer... pogledat će te! Kad shvate da tebe to ne opterećuje, mislim da jednostavno takvu energiju šalješ i da te to uopće ne dira, gledaj - gledaj do mile volje", kaže Nives.

Ispovijest pacijenata koje je unakazio - estetski kirurg: "Morala sam otići i kod psihijatra jer s tim ožiljcima moram živjeti. Užasavam se vjetra jer se bojim da mi ne otkrije ožiljke"

"Ima bezbroj primjera gdje je netko unatoč velikim ograničenjima postigao neki rezultat. Ima čak i primjera gdje je netko baš zato - da bi najprije sebi, a onda i drugima dokazao nešto, postigao nemoguće stvari i onda smo svi mi ostali morali reći 'vidiš ti, izgleda da je snaga volje važnija od ovih nekih, od bogom danih atributa'", kazao je psiholog.

Optužuju splitskog kirurga za propale estetske zahvate: "Bilo je kao da me mesar rezao. Iz rane je počela curiti sukrvica i gnoj"

Koliko god volimo vjerovati da smo kao društvo i civilizacija odmakli od puke vanjštine, da se cijeni više ono unutarnje – nerijetko smo ipak vrlo površni. Pa budemo oni koji zagledaju, čude se, upiru prstom, komentiraju.

Nositi se s takvim teretom, nije nimalo lako, ali nije nemoguće. Ove mlade žene to potvrđuju. Štoviše, daju nadu i poticaj svima onima koji su kao i one bili na meti često bolnih pogleda i prozivanja! Jer, tijelo je samo okvir. Um, snaga, duša - ono su što ih čini time što one zapravo jesu.



Više o ženama s ožiljcima pogledajte u priloženom videu.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr