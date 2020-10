Od potpuno asimetričnih grudi i mesarskih ožiljaka, pa sve do uništenih živaca i gubitka osjeta čak i u uhu – iskustvo je to žena koje su se odlučile na estetski zahvat, a proživjele pravu noćnu moru.

Nakon što je influencerica i youtuberica Ela Jerković javno progovorila o katastrofalno odrađenoj estetskoj operaciji grudi u jednoj privatnoj poliklinici u Splitu, stigle su i reakcije brojnih drugih djevojaka koje su prošle kroz isto traumatično iskustvo kod istog kirurga. Svoju su priču odlučile podijeliti pred kamerom Provjerenog, ali prozvani splitski doktor tvrdi da su to sve laži.

"Tuširam se i vidim nešto mi tvrdo stoji između prsa, u sredini, samo prema grkljanu", kaže jedna od djevojaka. "Ja sam imala 50 šavova, to je bilo kao da me mesar rezao", prisjeća se druga. Treća pak priča kako je, nakon što joj je iz rane počela curiti sukrvica i gnoj, mjesec dana hodala sa samo jednim implantatom i ručnikom na drugoj strani grudnjaka. Prošla je pet operacija da popravi štetu, a u toj petoj joj je, kaže, uništio živac dojke, te je ne osjeća do dan-danas.

One koje su mu se požalile dobivale su odgovore kako nije do njega, već do njih – da imaju širok prsni koš ili prirodnu asimetriju, a nekima je, tvrde, nudio ponovne operacije i vraćao novac – sa svog privatnog računa.

No njegova je strana priče drugačija. Do sada je u 20-godišnjoj karijeri izveo više od 500 operacija na grudima. Reklamacija kaže ima možda jedan posto na taj broj i ne zna kako ga je ovo sad snašlo. Uvijek je tu i subjektivnih i objektivnih razloga, kaže, i dodaje da ima žena s nerealnim očekivanjima.

"Znači, do jučer si kirurg, a danas si monstrum, ubojica i, ne znam, mesar", kaže doktor i daje svoje viđenje cijele situacije: "Nešto je kriva procjena, nešto je ispalo onako kako sam ne želiš, a nešto je ispalo realno, što nije moja krivica." Dodaje kako je stanje nakon operacije uvijek bolje nego prije nje, čak i u slučaju Ele Jerković. "Gospođica je imala asimetrične grudi, ja imam naravno te slike i maksimalno sam pokušao to približiti jer ona ne samo da je imala asimetrične grudi nego je i lijeva dojka bila položena dosta ispod pazuha", tvrdi.

Reporterka Ema Branica suočila ga je i s pričama drugih djevojaka, no splitski kirurg za svaku ima objašnjenje i tvrdi – to su sve laži koje imaju jedan cilj, a to je da ga demoraliziraju i unište u obavljanju daljnjih poslovnih aktivnosti. Cijelu priču pogledajte u večerašnjem Provjerenom.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr