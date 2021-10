Gwyneth Paltrow otkrila je kako je prije 17 godina gotovo umrla dok je rađala kćer Apple, a liječnici su je poslali na hitni carski rez.

Glumica Gwyneth Paltrow ispričala je kako je umalo umrla dok je rađala kćer Apple, a liječnici su joj hitno podvrgnuli carskom rezu. Gwyneth je prvi put progovorila o poteškoćama prilikom poroda danas 17-godišnje Apple koju je dobila dok je bila u braku s pjevačem Chrisom Martinom.

Carski rez ostavio joj je golemi ožiljak na tijelu, a sve je ispričala tijekom komentara na činjenicu kako društvene mreže posljednjih godina ženama diljem svijeta postavljaju nerealna očekivanja oko toga kako bi trebale izgledati nakon rođenja.

"Imala sam dva carska reza. Kada sam rodila Apple hitno su me prevezli na operaciju, skoro smo obje umrle. Nije izgledalo dobro. Preko tijela mi je ostao golemi ožiljak koji nije toliko strašan, ali svejedno me iznenadio kada sam ga vidjela", kazala je poznata glumica. Sretna je što u to vrijeme društvene mreže nisu imale utjecaj kakav imaju danas.

"Sva sreća da nije postojao Instagram kada sam ja rodila. Danas žene dva tjedna nakon poroda pokazuju isklesane mišiće, a uvijek pomislim kako nisam ni približno tako izgledala kada sam rodila", rekla je.

Paltrow smatra kako bi žene općenito trebale biti manje kritične jedna prema drugoj, pogotovo ako je u pitanju trudnoća i izgled nakon poroda.

Kćer Apple i sina Mosesa glumica je dobila u braku s pjevačem grupe Coldplay Chrisom Martinom, a bivši par danas je u sjajnim odnosima. Gwyneth je u sretnom braku sa scenaristom Bradom Falchukom, a Chris je u vezi s glumicom Dakotom Johnson i svi se odlično slažu.