Nivesina obitelj zbog greške u administraciji nije mogla do donacija, a operacija je skoro otkazana: "Sustav me ubio"

Nives Gorić uspješno je operirana u Turskoj. Djevojčica s rijetkim sindromima koju ste već vidjeli u Provjerenom i za čije su se liječenje na proljeće prikupljale donacije, upala je u žrvanj birokracije i zbog stvari poput krivo prepisanog imena bolnice genetska terapija joj je prekinuta, a operacija koja joj je postala prijeko potrebna umalo je otkazana.
