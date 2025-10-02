Nivesina obitelj zbog greške u administraciji nije mogla do donacija, a operacija je skoro otkazana: "Sustav me ubio"

Malena Nives Gorić je operirana. Javila se njezina majka Iz Istanbula!

"Nije bilo velikih komplikacija, imala je par napada, ali sve je bilo uspješno. Sada ju jako boli, pa evo to je malo najveći problem", ispričala je Sanela Gorić.

Donacije za Nivesino liječenje i genetsku terapiju prikupljale su se još na proljeće. Svi su mislili – stvar je riješena. No onda je došla nova pljuska birokracije. Zbog pogreške u sudskom rješenju, genetska terapija je prekinuta.

Stanje se pogoršalo, postala je potrebna operacija. Iako novac stoji na računu, do njega nisu uspjeli doći na vrijeme. Situaciju ponovno spašavaju građani - novim donacijama.

"Na samom početku kada smo krenuli skupljati novac, htjeli smo da bude transparentno prema ljudima i prema državi te da to bude njen račun, dječji račun. U tom trenutku ja sam bila svjesna da će nam to možda u nekom trenutku predstaviti problem, ali sam uvijek išla korak naprijed. Znači puno prije svega sam tražila odobrenje od suda i od Zavoda za socijalni rad", ispričala je Sanela.

Kada roditelji žele koristiti vrjedniju imovinu s računa djeteta, djetetu se dodjeljuje posebni skrbnik kao neovisni zastupnik interesa djeteta. Roditelji s cijelom dokumentacijom sudu šalju zahtjev, sud od Zavod za socijalni rad traži da utvrdi obiteljsku situaciju i opravdanost zahtjeva, nakon čega Zavod sudu upućuje prijedlog, da se sredstva odobre, a posebna skrbnica mišljenje. Kad sud donosi rješenje, koje šalje poštom, a po primitku, teku rokovi za žalbu, a tek nakon toga se donosi pravomoćnost.

"Došla je pravomoćnost. Ja sam otišla u banku. Novac banke je pušten. Drugi dan me zove iz banke. 'Molim vas, dođite. Uplata ne može proći'. Ja sam upitala kako ne može proći. Rekli su mi - adresa bolnice i naziv bolnice se ne slažu. Moramo raditi povrat uplate. Novac je otišao u Bešiktaš, a ne u Istanbul", nadodala je Sanela.

Terapija je prekinuta zbog pogrešnog naziva primatelja. Sud kaže - prepisivali smo s prijedloga koji je došao od Zavoda. Iz Zavoda za socijalni rad se pravdaju.

Na predračunu koji im je obitelj Gorić dala, i to na engleskom jeziku, jasno su vidljivi podaci za uplatu s točnim nazivom bolnice. Kako to nije vidio onaj tko je podatke prepisivao? Sanela smatra, da cijela procedura nije trajala više mjeseci, propust bi se mogao uočiti ranije.

Od srijede, kada je DNEVNIK.hr objavio tekst da Nives ponovno skuplja donacije jer do novca s računa ne može doći, pa do objave priče u Dnevniku, dan nakon toga, novac je skupljen.

Nakon niza pretraga, u srijedu je operirana. Gorići su i dalje u Turskoj. Kada se vrate u Hrvatsku, kreću ponovno u borbu sa administracijom, koja možda je, kako tvrde, imala želju pomoći Nives i odobriti sve zahtjeve, ali ništa od toga nije napravljeno precizno i na vrijeme.

