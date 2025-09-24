Nives (5) treba našu pomoć: "Zbog greške sustava liječenje je prekinuto. Ona ne želi da odustanemo od nje"

Nives Gorić (5) jedna je od troje djece u svijetu kojima je dijagnosticirana kombinacija tri rijetka sindroma, o čemu je izvještavalo Provjereno.

Nives se bori s tri teška i rijetka sindroma - Lennox-Gastaut, Doose i Thomsen. Dva su oblika teške epilepsije, a jedan je mišićni poremećaj.

Njezin put do dijagnoze je bio dug i težak, pun pogrešnih terapija koje nisu djelovale, borbe za sustavom i financijskog troška zbog kojeg je obitelj morala prodati i obiteljsku kuću.

Ona sada treba našu pomoć.

Nives Gorić - 2 Foto: Provjereno

Njena majka Sanela je uputila apel:

"Dragi svi koji pratite našu borbu, strašno nam je teško, ali mi opet moramo tražiti vašu pomoć.

Zbog greške sustava Nivesino liječenje je prekinuto i nije mogla nastaviti terapiju. Još uvijek nismo platili liječenje jer smo morali tražiti ispravak rješenja. Operacija je zakazana za 1. listopada, a do danas nismo dobili rješenje suda kako bismo se mogli odreći prava na žalbu.

Imamo samo dvije opcije: odustati ili vas zamoliti da još jednom pokušamo prikupiti novac. Nedostaje nam 31.000 eura za pokrivanje troškova operacije, smještaja i trošak puta, a do sada je sakupljeno 5236.35 eura.

Već znate da smo obiteljsku kuću prodali. Ako prodamo i ovu malu bakinu kućicu u kojoj sada živimo, postat ćemo beskućnici. Nives ne želi da odustanemo od nje. Mi ne želimo odustati od svog djeteta, ali drugog izlaza osim vaše pomoći ne vidimo.

Svaka vaša donacija, velika ili mala, za nas znači život i nadu. Pomozite nam da ne odustanemo", zavapila je Nivesina majka.

Pomozimo Nives Gorić Foto: screenshot/Facebook

Podaci za uplatu

Ime vlasnika računa: Sanela Goric

Broj računa:LT27 3250 0853 7673 5284

SWIFT kod REVOLT21

