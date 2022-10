Prvi put u povijesti, u jednom danu - čak 4 optužnice protiv bivših ministara i potpredsjednika Vlade. U isto vrijeme, premijer naglašava - nisu teret vladi jer su bivši. Ali bivšima nisu postali sami od sebe, već pritisnuti aferama! Afere su u međuvremenu postale optužnice. Onu oko Aladrovića o nezakonitim zapošljavanjima dok je bio ravnatelj zavoda za mirovinsko - Provjereno je razotkrio u travnju. Nanizali su se tu i Horvat, Milošević i Tolušić. I nisu oni jedini. Bili su tu Kuščević i Žalac. A i mnogi gradonačelnici, načelnici, ravnatelji agencija, državni tajnici ministarstava. Ne čudi stoga podatak kako 83 posto Hrvata misli da grcamo u korupciji, a njih čak 81 posto misli da se ne može uspjeti u poslu bez stranačke iskaznice. Što rade danas svi navedeni? Ekipa Provjerenog zvala ih je redom, a samo jedan je stao pred kameru.

"Kad izdate povjerenje, vi biste zapravo trebali biti na crnoj listi, vi imate političku odgovornost prema građanima da date ostavku ukoliko ste iznevjerili njihovo povjerenje u vas", kaže profesorica kolegija komparativna politička korupcija Dagmar Radin s FPZG-a.

Mnogi od njih su smijenjeni ili bili primorani dati ostavke na funkcije. Provjereno ih je zvalo sve redom, nekima brojevi više ne rade, neki se ne javljaju, a neki su poziv odbili. Svi osim jednog.

U kojoj fazi je vaš slučaj, pitala je Matiju Posavca, župana međimurske županije, reporterka Ema Branica.

"U fazi da još sud mora uopće odlučiti što će biti s podignutom optužnicom, a to će se, ja se nadam, desiti skoro. Ja isto želim da se to što prije riješi i da ja dobijem mogućnost reći svoju stranu priče, jer se puno toga špekuliralo puno toga je izlazilo van", kaže Posavec.

Komentirati ga ne može ni sada. Iako čeka pravorijek na optužbu da je primio mito ponovno sjedi u fotelji župana.

"Ja nisam učinio ništa protuzakonito, nisam učinio ništa što se kosi s nikakvim zakonskim propisima u odnosu na sve ono što mi se dogodilo, međutim na tome bih ja doista morao stati i ne bih smio sad ništa komentirati", kaže Posavec.

Tako ne misli Uskok očito. Uhićenje je uslijedilo 2 mjeseca nakon izbora. Na tim izborima je sa svojom novoosnovanom strankom osvojio, govori, nezapamćen rezultat u Hrvatskoj. A onda optužbe da je primio 10.000 kuna mita.

"Pa moralni aspekt u tom trenutku je jedini bio takav da vratim mandat građanima. Imao sam priliku aktivirati saborski mandat jer sam dobio na svojim leđima, na svom imenu, dva saborska mandata. Osvojio sam preko 16.000 preferencijalnih glasova, nisam to učinio. Mogao sam uzeti onaj benefit 6+6 gdje vi jednostavno niste više na poziciji, a imate pravo na puno plaću. Ja ni to nisam napravio", ističe Posavec.

Inače, Posavčev odvjetnik Veljko Miljević tražio je da se iz predmetnog spisa kao nezakoniti dokazi izdvoje snimka priznanja njegovog klijenta kaznenih djela USKOK-ovim tužiteljima i njegovi tajno snimljeni razgovori, a optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda prijedlog je odbilo pa Miljević najavljuje žalbu.

Mnogi izgleda nisu skloni odreći se danog prava, pa sjede s optužnicama u saborskim klupama. Poput bivšeg gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića s aferom Janaf. U Saboru se javio tek jednom za riječ. Njegov pak suoptuženik, gradonačelnik Nove Gradiške, Vinko Grgić jednako je bio neaktivan u Saboru, ali i opet dobio izbore i to s Uskok-ovom optužnicom.

U drugim Europskim državama optužnice u pravilu znače nepovjerenje, no kod nas to nije slučaj.

90 posto građana smatra da je korupcija problem

"Znate to vam je i u Istri ista priča, nije ništa drugačija. Znate bolje da nas naši kradu nego da nas drugi kradu, što zapravo zvuči još i gore kada gledate kako vas baš vaš vlastiti može čovjek pokrasti, ali u principu vjerojatno ili smatraju da to u kontekstu nije toliko bitno jer, eto krade se, opća percepcija je da svi kradu", kaže Radin.

A to pokazuju i istraživanja.

"Više od 90 % građana smatra da je korupcija raširen problem", rekla je Sunčana Roksandić Vidlička, s katedre za gospodarski kriminal Pravnog fakulteta.

Točnije 93 posto. Prosjek Europske unije je 63 posto, nije ni to mali broj. Dakle korupcija je prilično raširen problem samo je pitanje kako se borimo s tim. Dakle imamo percepciju, ali isto ne kažnjavamo kao birači. Nekoliko je mogućih razloga zašto je tome tako.

"U Hrvatskoj i mnogim bivšim zemljama tranzicije pitanje korupcije je političko pitanje, jer se radi o sustavima gdje imate partikularne vrijednosti gdje se dobit i resursi distribuiraju temeljno na nekakvoj blizini vatre, koliko se vi nalazite blizu vatre koja će vas grijat i prema nekakvim kriterijima koji nisu univerzalni. Znači nije prema meritu, nije prema zasluzi", objašnjava Radin.

Druga varijanta je da ste dobro radili vaš posao i da vam birači vjeruju bez obzira na sve. U tu varijantu je uvjeren i župan Posavec.

"Bila je kampanja, bila je ostavka, bili su novi izbori, stalno su nekakva događanja. Ja nikada do sad nisam doživio osobno niti ružan pogled, niti ružnu riječ, niti nekakvu neugodnost nigdje", kaže Posavec.

Nakon dvije afere - lažne fotografije i špic papak te afere s nekretninama i kvadratima istih, Tomislav Tolušić biva smijenjen. Premijer ga se odrekao. Zasjeo je potom u saborske klupe.

"Bandi koja se malo zaigrala poručujem da su se namjerili na krivog i da počnu pakirati kofere", govorio je Tolušić u siječnju 2019. Na kraju je sam spakirao kofere i odlučio napustiti politiku. Pa se posvetio vinariji i svom vinu znakovitog naziva Apolitico.

Dok mu i tamo nisu istražitelji pokucali na vrata. Ovaj put europski istražitelji. Osumnjičen je za subvencijske prijevare i zlouporabe položaja i ovlasti za dva natječaja u vinskom sektoru.

Dok čeka suđenje otvorio dvije tvrtke

Zbog malverzacija sa zemljištima i sprječavanja dokazivanja posrnuo je bivši ministar uprave Lovro Kuščević.

"Niz fabrikacija, laži, manipulacija, fotomontaža, zlonamjernih zaključaka na koje sam sve argumentirano odgovorio, predočio potrebnu dokumentaciju, čak i pravomoćne sudske presude“, kazao je u lipnju 2019. Unatoč tome, stavio je mandat na raspolaganje i ostao bez njega.

"Procijenili smo da se čini velika šteta njemu osobno, ali i Vladi i Hrvatskoj demokratskoj zajednici i da to nema nikakvog daljnjega smisla", rekao je tada premijer Andrej Plenković.

Iako ga je žustro branio u nevjerici kako bi se njegovom ministru i političkom tajniku takvo što moglo stavljati na teret. Godinu i pol dana je traje istraga. U međuvremenu jednoglasno postaje šef HDZ-a u Nerežišćima. Sudsko vijeće mu je potvrdilo optužnicu, a on dok čeka suđenje uplovio je u poslovne vode - otvorio je čak dvije tvrtke.

A nakon dvije godine Josipi Rimac još nije potvrđena optužnica. Od Kninske kraljice do Uskokove optužnice. Bivša gradonačelnica Knina i državna tajnica četiri mjeseca je provela u Remetincu. Izbačena je iz stranke, dala ostavke na sve funkcije. Pred kameru Provjerenog nije htjela stati.

Postupci koji dugo traju

Plejada optuženika uz nju i stavljanje na teret mnogo djela od zloupotrebe položaja i ovlasti, primanja mita, pogodovanja, sve to, govori sugovornica, dovodi do postupka koji traje dugo.

"Nemamo dovoljno dvorana gdje se treba skupiti sudsko vijeće, nemamo možda dovoljno članova sudskog vijeća jer je broj ograničen sudaca koji su uskočki suci. Odvjetnici zastupaju popriličan broj optuženih za ta kaznena djela znači oni moraju biti raspoloženi, ponekad optuženici ne mogu doći iz zdravstvenih razloga, ako ih ima puno opet to odgađa rasprave, a rasprava ima dosta", kaže Sunčana Roksandić Vidlička.

Sve to zajedno ostavlja percepciju u javnosti kako se zapravo ti procesi i ne žele dovršiti već je sve mazanje očiju. A ono što je najporaznije u istraživanju je to što prevladava mišljenje kako poslovni uspjeh ovisi o članstvu u stranci.

"Da je jedini način da se uspije u poslu kod nas je 81%, ali je opet zabrinjavajuće što je taj postotak veći od 50 posto u EU", kaže Roksandić Vidlička.

Jer jedno je birati ministre iz svojih redova, želite ljude koji dijele iste vrijednosti kako bi bolje surađivali. Ali kada po tom ključu, tvrdi Rodin, stvarate cijeli sustav, dolazi do problema.

"Kad dođete na razinu ravnatelja neke bolnice institucije, ravnatelja škole, kad dođete na razinu čistačice, što je zapravo strašno, ali kad dođete na sve razine što je u Hrvatskoj i prisutno da se zapošljava i dodjeljuje, ne zbog vaše sposobnosti, nego zbog toga što se pripadnici zapravo klana, ja bih rekla gdje se vi obvezujete kao član stranke za uzvrat dat nešto drugo", kaže Dagmar Radin.

Uhićenje ministra na dužnosti produbljuje negativnu percepciju

Zato je i vijest da se bivši ministar Darko Horvat, jedini ministar uhićen na dužnosti, zaposlio i to u tvrtki u većinskom vlasništvu mirovinskih fondova izazvala lavinu reakcija i zapravo dala podlogu za dodatno produbljivanje negativne percepcije.

"Biti na ovakav način optužen, biti u istražnom zatvoru zbog isiljenog priznanja nekog tko mi je do jučer bio najbliži suradnik, mislim da niti je fer, niti najmanje korektno", kazao je Horvat ispred Remetinca u ožujku 2022.

Uz njega je pao i potpredsjednik Vlade Boris Milošević. A Uskok kaže da je došlo vrijeme za optužnice, tako su u jednom danu podignute protiv Horvata za nezakonitu dodjelu bespovratnih sredstava, a protiv Miloševića i Tolušića za urgiranje za tvrtke koje su se javljale na taj natječaj.

U travnju je Provjereno razotkrilo sporna zapošljavanja u Zavodu za mirovinsko osiguranje dok je ravnatelj bio bivši ministar Aladrović. Sada je Uskok podignuo optužnicu u kojem ga tereti za dva nezakonita zapošljavanja.

"Smatram da nema nikakve krivnje u onome što se stavlja na teret", govorio je Josip Aladorvić u ožujku ove godine.

U posljednje dvije godine zaredala su uhićenja i to možemo gledati sa zadovoljstvom govore sugovornice Provjerenog.

"Jer ako nemamo gonjenja to može značiti ili da nema korupcije ili da jednostavno je cijeli sustav toliko korumpiran da nije u stanju goniti ta kaznena djela. Moramo isto tu biti oprezni kako interpretiramo više uhićenja, s druge strane možemo biti zadovoljni na način da naš pravosudni sustav funkcionira", smatra Roksandić Vidlička.

A čini se da Uskok radi punom parom. Kao i Ured europskog tužitelja.

I dok su nam deklarativno puna usta nulte tolerancije na korupciju izgleda da se ništa po tom pitanju ne događa osim uhićenja i optužnica. Ono na što upozoravaju naše sugovornice je ne postojanje nacionalne strategije integriteta u svim sferama društva.

Mladi odlaze jer ne vide perspektivu

"Očekujemo to i od profesora, novinara, liječnika, znači da svaka struka razvija svoj integritet i drži ga se. Ako to uspijemo već će percepcija korupcije sigurno biti puno manja. Tu je naglasak na pravilima koje postavljamo unutar određene struke ispravnom rješavanju sukoba interesa", kaže Roksandić Vidlička.

A našem povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa još su smanjili ovlasti. Sve to zajedno dovodi do osjećaja nemoći i da se ne može uopće išta ikada promijeniti.

"Popriličan broj, 31 posto ispitanika, smatra da nema truda uopće prijaviti korupciju, ali taj broj je ako gledamo EU 18 posto. Znači, tu je skoro duplo veći broj smatra da uopće ne vrijedi prijaviti korupciju", rekla je Roksandić Vidlička.

"Mislim da odustajanje zapravo znači pomiriti se, što nas dovoditi do onog što imamo, a to je velika emigracija mladih, koji ne samo da danas ne mogu naći svoje mjesto pod Suncem u Hrvatskoj, nego ne vide perspektivu da će se to uopće ikada promijeniti", kaže Radin.

U šest godina mandata vlade Andreja Plenkovića razriješeno je 20 ministara. Neki zbog afera, neki zbog neslaganja. Šestero ministara dobilo je prefiks osumnjičenici. Tu je još i na desetke načelnika, gradonačelnika, ravnatelja agencija i slično. Hvalit će se kako oni imaju nultu stopu tolerancije na korupciju. No što zapravo čine da do toga uopće ne dođe? Jer kazneni progon dolazi kad je stvar već gotova i ne rješava problem koji je očito dio sustava. Dakako, svatko je nevin dok mu se na dokaže suprotno.

