Prvi put u hrvatskoj povijesti Uskok je podignuo optužnicu protiv čak četiri donedavna člana Vlade. Pod teretom optužbi su tri bivša ministra i jedan potpredsjednik Vlade. Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić i Boris Milošević. Detalje je otkrila reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Za Uskok Darko Horvat je prvookrivljeni koji je zloupotrijebio funkciju ministra gospodarstva prije četiri godine i mimo kriterija dodjeljivao bespovratnih 2,6 milijuna kuna tvrtkama za koje je imao osobni interes, ali i na poticaj Tomislava Tolušića, Borisa Miloševića i još dvoje njih.

"Gospodin Horvat će zasigurno iskoristiti svoje pravo da odgovori na optužnicu. Kad primimo optužnicu vidjet ćemo koja kaznena djela, kako činjenično sastavljena se stavljaju na teret njemu", rekla je odvjetnica Darka Horvata Višnja Drenški Lasan.

"Milošević uopće nije razgovarao s Horvatom pa ga nije mogao ništa ni nagovarati. Nije nagovarao ni posredno preko Ane Mandac kako se to inkriminiralo, nije nikog nagovarao, nije nikog poticao", rekao je odvjetnik Borisa Miloševića, Anto Nobilo.

Tek je na zahtjev ministarstva da dostavi popis tvrtki, to i učinio, tvrdi. "On je jednostavno pitao 'di su tu moji Srbi', za njih je napravljen natječaj, a na kraju su izigrani i to je bilo sve", rekao je Nobilo.

Milošević je o svemu bez komentara, kao i Tomislav Tolušić čije je poruke o tvrtkama za poticaje Horvat prosljeđivao Ani Mandac, prema tvrdnjama istražitelja. I Horvat je nedostupan za medije.

"Ja sam siguran da će afera Horvat prerasti opet u jednu aferu koja će dobit žensko ime. Biti na ovakav način optužen, biti u istražnom zatvoru zbog, ja bih rekao, isiljenog priznanja nekog tko mi je do jučer bio najbliži suradnik mislim da niti je fer, a najmanje korektno", rekao je Darko Horvat kad je izašao iz istražnog zatvora.

Suradnica mu je bila suosumnjičena Ana Mandac koja je na ispitivanju priznala kazneno djelo, rekla da se novac dodjeljivao bez kriterija, po babi i stričevima.

"Način obrane gospođe Mandac u ovom predmetu kao i dalje korake u ovm predmetu ne bih sad komentirala ni najavljivala. Kad dobijem optužnicu u dogovoru s branjenicom poduzet ćemo korake koje smatramo potrebnim", istaknula je telefonom za Dnevnik Nove TV Željka Pokupec, odvjetnica Ane Mandac.

"Ja pretpostavljam da će se nagoditi sada kad je dignuta optužnica. To je njena stvar. Jasno ako se nagodi, onda će doći kao svjedok. To je taktika koju Uskok često primjenjuje", istaknuo je Nobilo.

"Priznanje krivnje od strane jednog suoptuženika nije dokaz da je drugi suoptuženik počinio kazneno djelo, vrijedi presumpcija nedužnosti", rekla je Višnja Drenški Lasan.

Aladrovića se pak tereti da je pogodovao pri zapošljavanju dvije osobe dok je bio na čelu zavoda za mirovinsko osiguranje.

U ovom predmetu jedino je Horvat bio uhićen i proveo desetak dana u istražnom zatvoru. Uz bivše ministre, optužnica obuhvaća još četiri osumnjičena.

