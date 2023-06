Umjesto pregleda, doživjele traumu. Pacijentice optužuju ginekologa za seksualno zlostavljanje: ''Što sam više razmišljala i čega sam se sjećala, sve mi je bilo gore i lošije''

Za njih je to trebao biti uobičajeni ginekološki pregled, no bio je sve samo ne to. Prozivaju ginekologa, djelatnika Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i tvrde – sam pregled je zlostavljanje.

''Nisam mogla reći nikome što mi se dogodilo, osjećala sam stid i sram, morala sam sama sa sobom to procesuirati, ali što sam više razmišljala i čega sam se sjećala, sve mi je bilo gore i lošije, guglala sam što je ginekološki pregled, shvatila sam da dio onoga što piše da je ginekološki pregled, da mi doktor uopće nije obavio i shvatila da i druge žene idu kod tog doktora i da moram upozoriti okolinu'' govori jedna od bivših pacijentica za Provjereno.

Iz udruge Domine kažu kako su njegovi kolege i kolegice u Gradu Splitu upoznati s njegovim pristupom radu, ali iz nekog razloga o tome se javno ne priča.

''Ja sam čula od drugih kolegica kako je razgovarao s njima, pitao da mu opišu seksualne igrice sa svojim partnerom. Neke su imale jako neugodno iskustvo, konkretno jednoj mojoj kolegici je rečeno da se sad može dobro "izudarati“ sa svojim partnerom i tako neke neprimjerene rečenice su upotrebljavane'' otkrila je reporterki Danki Derifaj još jedna pacijentica dotičnog ginekologa.

O njegovom radu redakcija Provjerenog poslala je upit i njegovom nadređenom, ravnatelju Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u kojemu je sporni ginekolog zaposlen. Da u slobodno vrijeme radi i u privatnoj Poliklinici, njegov šef nije imao pojma.

''Njegov rad u privatnoj Poliklinici je bez suglasnosti moje i uprave Doma zdravlja'' ističe Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

