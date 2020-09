Tko s predumišljajem na šumske putove u visini vrata postavlja sajle, bodljikave žice u namjeri da zaustavi motocikliste? Nažalost, 21-godišnji mladić na području Jelenja prije dva mjeseca zauvijek je zaustavljen. Vozeći se motorom po šumi vratom je zapeo na postavljenu zamku. Ovoga vikenda isto se dogodilo u Dalmaciji, no tamo je mladić imao sreće. Tko po šumama diljem Hrvatske obavlja odstrel motociklista kao da je riječ o kakvim divljim životinjama?

Damir Valentić svog je sina Doriana posljednji put vidio 9. kolovoza oko 19:30. Stavio je kacigu, sjeo na motor, a pozdravili su se pogledom. Pola sata kasnije kod Jelenja mladi život zauvijek se ugasio. Pokušaji oživljavanja na mjestu nesreće bili su uzaludni.

S neutješnim ocem ekipa Provjerenog otišla je na mjesto tragedije nakon 10 dana. Poginuo je vozeći se na crosseru po šumskom putu.

Kutija cigareta i upaljač koji su mu ispali pri padu i dalje su tu, spremljeni u kutiju kao vječni podsjetnik. Naletio je na konop zavezan u visini vrata po širini puta. Prema onome što se i dalje može vidjeti na mjestu nesreće, tamo nije postavljen slučajno.

Nikakvog upozorenja o privatnom vlasništvu

Na drvetu su i dalje ostaci žice potpuno zarasle, urezani u drvo, što znači da je tamo već dulje vrijeme, a odmah pored nalazi se i mlado drvo gdje je ostatak konopa. Kada se drvo ispravi i konop stavi vodoravno po zamišljenoj crti, ono bi išlo točno do drugog drveta, gdje su itekako vidljivi tragovi da je konop bio zavezan.

Šuma je u privatnom vlasništvu, ali nikakve oznake ili upozorenja nema. Slučaj i dalje istražuje policija, no zasad tapka u mjestu. A hoće li netko odgovarati? To si pitanje postavlja i otac, koji na mjesto tragedije dolazi svakog dana.

Riječi utjehe ne postoje

''Pitam se zašto jer znam da su to mladi dečki koji su uživali u tim vožnjama motorima, nikakvu štetu nisu radili. Najveća šteta je tu buka, ne znam kome to može smetati. Životinje se vraćaju na svoje mjesto, nema nikakvih tragova da je netko nekoga ubio. Jednostavno iz neke zlobe, oholosti. Zaista želim, po onome što je napravio mom sinu, da jednu noć, samo jednu noć da promišlja ono što sam ja, da mu dođe policija na vrata i kaže: 'Nažalost, vaš sin je poginuo.' Ne želim ja ubiti nikoga, ne dao Bog da ja to želim, ali želim samo da zamisli'', kaže otac poginulog mladića.

Riječi utjehe naprosto ne postoje. Dorian je u srpnju navršio 21. godinu. Pred njim je bio cijeli život.

Nažalost, to nije bio izolirani, a ni jedini slučaj. Samo pukom srećom dosad nitko nije stradao. Ljubitelji brdske vožnje sa smrtonosnim zamkama suočavaju se gotovo svakodnevno.

Vozač na Kalniku imao sreće

Na Kalniku je početkom lipnja na uže u visini vrata u vožnji naletio i Martin, inače vršnjak poginulog Doriana. Imao je nevjerojatne sreće. Vozio je uzbrdo, brzina nije bila velika, a između drveća bio je postavljen konop. Prošao je samo s ogrebotinama.

''Izgleda da nekoga to jako muči. Dok se s druge strane masovno ruše te iste šume i uništavaju putovi, šume, priroda, na to ljudi okreću glave, što je suludo. Sad je dečko poginuo, a kao da se to nije moglo riješiti normalnije s nekakvim upozorenjem ako je to privatna šuma'', priča Martina.

Među prvima na to su počeli upozoravati članovi zelinskog off road kluba ''Piva, dvije''.

''Znam nekoliko ljudi koji su dobili sajlu preko vrata i preživjeli. Što se tiče šiljaka, izbuši vam gumu i onda se preokrenete. Svako vozilo ima oko 300-400 kila i kad se prevrne, na vama je'', kaže Darko Ivaković iz kluba.

''Nije mi bilo svejedno''

Brzine se ne boje. Ne strahuju ni od padova, a nema onog kojem se nije dogodio. No od pogibije mladog Grobničana sve je drugačije.

''Mi ćemo imati susret za jedno mjesec dana u Samoboru i sad kad smo išli malo voziti, kažu kolege: 'Odi ti prvi.' Nije mi bilo svejedno. Ja se već 15 godina vozim i mogu vam reći da na nekoliko mjesta kad smo izlazili iz šume, gdje se to inače zna događati da se postavljaju sajle, prvo sam išao polako, vidjeti situaciju i onda proći. Većinom imamo svoj forum pa onda mi to lociramo, postavimo lokaciju i onda upozorimo druge sudionike'', ispričao je vozač Željko Stanić.

Situacija nikada nije bila ovakva

Gdje god postoji brdo, gora ili planina, tamo su i oni. U Požegi je tradicija dugogodišnja. Ali situacija, pričaju nam, nikada nije bila kao danas. Josip Čavajda Baja jedan je od iskusnijih vozača, a tri puta je naletio na žicu.

''Prilikom vožnje kad sam zapeo, ja nisam ni znao što me strefilo. Jednostavno kad sam stao, jer čovjek se instinktivno još hvata i ja sam tijelom zastao, motor je otišao, još sam zavrnuo gas. Nezgodno sam pao, polomio se živ'', ispričao je i dodao da je motor odletio oko sedam metara dalje. Na motoru je tada stajao, a da je sjedio, kaže, tko zna gdje bi bio danas.

''Bio sam krvav, rasječen, nabio sam kuk, natukao rebra, ruke su mi bile krvave od te bodljikave žice. Imam ja opremu, ali bodljikava žica je bodljikava žica. Sve je bilo rasječeno, i bluza, i ruke, i rukavice bile su krvave. Sve'', otkrio je.

Hladan tuš od policije

Sve je odlučio prijaviti policiji. ''Tu je bio hladan tuš. Rekli su mi da dođem dan poslije i ako je žica i dalje tamo, da onda dođem prijaviti. Mislim da nemaju volje rješavati takve stvari. Ja sam imao sreću, sve je zaraslo, sve je OK, ali moglo je biti ozbiljnije'', govori Čavajda.

Što smiju, što ne? Nitko ih po službenoj dužnosti nikada nije gonio zbog vožnje šumom.

Sami su odlučili istražiti što im zakon dopušta. ''Smijemo, osim kroz privatne posjede. A ako i upozori vlasnik, možda ne znaš da je privatni, pa ćeš sigurno ubuduće izbjegavati. Kroz šume, gdje traktor smije proći, vozilo, lovci, smijemo i mi bez problema. Trenutačno je tako u našem zakonu'', objašnjava Drago Miljić.

Susjed pucao na njih

Što je u glavama onih koji to rade i zašto, s pravom se pitaju.

''Sljedeće možemo očekivati da se na nogometnim stadionima postavljaju mine ili da se klince gađa snajperom. Ako nekome nešto smeta, ljudi će se maknuti sa strane. Ne ugrožavaju nikoga, ne jure kraj dječjih igrališta. Pa zašto ih onda pustiti na miru? Hoćemo otvoriti sezonu lova na dečke? Ispada maltene lov na ljude'', rekao je Ivan Došen, tajnik Slavonske Motocross lige.

Ima i takvih slučajeva. Doslovce. Dogodilo se to Maji Glogoški iznad Samobora.

''Skupila se ekipa nas nekoliko i išli smo prema svojoj šumi napraviti krug. Međutim, on je s ograde prvo nam pokazao s pištoljem, onda kad je vidio da nismo stali, počeo je pucati. Obično se vozimo iznad naše kuće prema šumi. Tamo je susjed koji se tek nedavno doselio. Gospodin je hladnokrvno pucao prema nama.

Nema privedenih, a policija reagirala zbog - Facebooka

Vratimo se i povodu ove priče, 21-godišnjem Dorianu, kojeg je usmrtio konop, namjerno postavljen. Privedenih nema, ali policija je ipak promptno reagirala, i to zbog objave na Facebooku. Stipko Vitković, zaljubljenik u off road vožnju, zaradio je kaznenu prijavu zbog poziva na mržnju.

''Upozorio sam institucije da rade svoj posao ekspresno, da ništa ne prepuštaju slučaju, da ne zataškavaju nešto, ali i članovi, uključujući i mene pozivani su na obavijesne razgovore na temu što smo napisali, što je rečeno. Mislim da u ovoj našoj državi puno toga nije normalno, pa tako ni ovo'', kaže Stipo.

Iz policije nam je rečeno da za ovakve slučajeve nisu čuli. Ne znaju čak ni kako sve skupa okarakterizirati. No utvrdi li se da je sajla postavljena upravo zbog sprječavanja vožnje, počinitelj može odgovarati, između ostalog, za kazneno djelo dovođenja u opasnost opće opasnom radnjom ili čak za ubojstvo. A za oba djela predviđene su dugogodišnje zatvorske kazne.

