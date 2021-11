Prosvjedi svaki dan, diljem zemlje. U njima oni koji tvrde - ''građani smo drugog reda''. Zemlja u kojoj 30 godina caruju podjele na crvene-crne, lijeve-desne, ustaše-partizane, od sada ima novu kategoriju! Cijepljeni-necijepljeni! Pa prigovara čak i predsjednik države, ali i bivši član vladinog znanstvenog savjeta Gordan Lauc. Što su donijele nove mjere i mogu li se uopće pomiriti suprotstavljena mišljenja? Koliko su opravdane? U isto vrijeme - rušimo rekorde po broju zaraženih, ali i preminulih s virusom. Oni koji pak boluju od drugih bolesti ne mogu doći na red jer bolnice se bave koronavirusom. A to tek nije fer ni prema kome.

Čekala je četiri sata na hladnoći da bi joj gurnuli štapić u nos kako bi mogla sutradan na posao. ''U neku ruku sam se nadala da bude pozitivno da mi se da me izvinete - cijela država skine s k**** na pola godine'', priznaje Maja.

Robertu pak ne uvjetuje COVID potvrdu poslodavac, već gradilište gdje radi, pa stoji u redu za cijepljenje. ''Nisam planirao uopće. A šta će to meni, da me se pita ja se ne bih cijepio, ali šta je tu je'', kazao je Robert Kravarščan.

''U konačnici ako ne daj Bože bude gora situacija, tko zna što će biti. Možda će, ne znam... možda opet bude lockdown. Pa gledajte što rade susjedne države'', upozorila je epidemiologinja HZJZ-a Danijela Mayer. Ispred zatvora u Zagrebu, pravosudni policajci i zatvorsko osoblje pak nisu htjeli ni pristati na testiranje.

''Ulaze svi ostali koji se ne moraju testriati s kojekavim potvrdama. Vjerojatni slučajevi, ne znam ni ja, znate i sami što se sve događa'', rekao je Željko, pravosudni policajac. ''Oni kolege koji su cijepljeni i testirani, recite vi meni mogu li oni prenijeti zarazu unutra, a recite mi - zatvorenici i vjerujte mi da njih ni deset posto nije niti testirano niti išta, je li mogu oni mogu prenijeti zarazu? Vjerujte mi da mogu'', ističe Robert.

Prosvjednici danima skandiraju, kako kažu, za slobodu. ''Ljudi slobodni smo, slobodni smo, ja osobno smatram da sam slobodna svojim rođenjem!'', kazala je jedna prosvjednica. Nismo više ustaše i partizani, sad smo maskeri i antimaskeri, vakseri i antivakseri, testirani i ne testirani. U narodu koji je u vječnom sukobu, ovo je posve logičan slijed stvari. Pokazuju to i sociološka istraživanja.

''Istraživanje koje je provedeno u ljeto u vrijeme kad nije bilo mjera, kada je taj rizik od samih mjera, pritisak prema građanima bio relativno slab, potencijal mobilizacije protiv mjera je bio zapravo relativno veliki. Sada kad su se stvari počele postrožavati razumljivo je da onda on na neki način se još dodatno kondenzira i da raste'', pojasnio je sociolog Dragan Bagić.

''Stožer odlazi! Stožer odlazi!'', čulo se na prosvjedu. Stvari su došle do usijanja, do te mjere da se i članovi Vladinog Znanstvenog savjeta izbacuju iz njega. Doduše, kaže Gordan Lauc, nitko ga još službeno nije obavijestio. ''Jedino što znam, jest ono što sam pročitao u medijima, mene još nitko nije nazvao i rekao jesam li ili nisam član Znanstvenog savjeta'', kazao je Lauc.

Smatra kako COVID potvrde neće donijeti ništa dobro u smanjenju broja zaraženih i tvrdi da nije pozivao na građanski neposluh. ''Ja nisam osoba koja poziva na nemire. Poštujem zakonski sustav, nikog ne pozivam da pravi nered. Samo kažem da mi svi koji šutimo trebamo izraziti svoje mišljenje ako se s nečim ne slažemo. Jer imamo dvije glasne manjine. Imamo glasnu manjinu antivaksera koji pričaju gluposti. Imamo glasnu manjinu paničara koji opet pričaju gluposti'', smatra Lauc.

Prozivkama Vlade i Stožera pridružio se čak i predsjednik. ''Do prije nekog vremena sam govorio slušajte te mandate koliko god bili glupi i nelogični, cijepite se, međutim ovo je stvarno najobičniji teror, to nema nikakvog smisla'', ističe Zoran Milanović.

Uvođenje COVID potvrda izazvalo je najgore osjećaje u onima koji sada zbog tog komada papira, koji egzistenciju znači, moraju ili na testiranje ili se cijepiti. ''Ne radi se samo o radnom mjestu, radi se i o tome da više nećete moći u poštu ući i nešto obaviti, evo ja trenutno polažem za A kategoriju. Ne mogu ući u MUP da bih dala napraviti novu vozačku. Što ću onda zvati policiju u MUP-u da me diskriminiraju? Nemate se kome okrenuti'', rekla je Maja.

I dok jednima prijete suspenzije i otkazi ako budu neposlušni, oni s Markova trga, koji odbijaju sve, proći će po prilagođenom programu odnosno online. ''Moje političko i saborsko djelovanje će se prilagoditi ovoj protuzakonitoj uzurpaciji'', ističe Zlatko Hasanbegović. Za razliku od ostalih smrtnika oni neće imati nikakve sankcije, a upravo zbog potencijalnog povišenja tlaka nećemo spominjati njihove plaće.

''Nismo išli dubinski u raspravu o tome da financijskim putem sankcioniramo zastupnike i zastupnice'', kazao je Gordan Jandroković. I jedni i drugi rade za državu, pa što bi onda narod i mislio nego kako se na njima trenira strogoća.

''Mi samo želimo poslati poruku da je ovo čista diskriminacija. Neka se onda svi testiraju, neka testiraju cijelu naciju i problem riješen pa da vidimo tko je pozitivan tko nije, zatvorite nas dva tjedna i odemo to odraditi i to je to'', predlaže Željko, pravosudni policajac zatvora u Zagrebu.

Ovo je svojevrsno izvanredno stanje koje traje već prilično dugo i ne nazire se kraj. Ljudi su umorni, zasićeni. Sada je opet potrebno uložiti dodatan napor kako bi svi zajedno utjecali na smanjenje broja oboljelih. ''Neki građani su spremni još jednom izaći iz te neke zone komfora i prihvatiti te mjere i povinovat se tim mjerama, na neki način prilagoditi svoje svakodnevne rutine i ponašanja. Imamo one kod kojih je zasićenje očito do te razine došlo da nisu spremni više izaći iz svog komfora i prihvatit određene mjere i priklonit im se'', pojašnjava sociolog Bagić.

Jedni mjere hvale, drugi misle da su nametanje. Marija Svilar se cijepila i smatra, kako kaže, da je to jako bitno. Mislav Bilović je primio obje doze, a uskoro ide i po treću. ''Neka se cijepe ili testiraju. Imaju izbor'', poručio je prosvjednicima. Jedan od prolaznika je rekao da se nije cijepio jer ''im ne vjeruje i jer nas lažu''.

''Očito da djeluje jer imam KOPB - imam petinu pluća i nije me zahvatilo. Da ne radi, očito ne bih bio živ'', ističe Mario. On ima kroničnu opstruktivnu bolesti pluća, najrizičnija je skupina, ali se iako je cijepljen protivi mjerama zbog načina na koji su ih plasirali. ''Očito je do svijesti ljudi'', rekao je i dodao da bi sve bilo lakše, ''ali ne na ovaj način''.

Dijelom nezadovoljstvo proizlazi i iz nepovjerenja u sustav. ''Tražim doktora da dođem. Ja sam dvaput imao moždani udar. Ne mogu da se spojim s doktorom, pa što on radi čitavo vrijeme tu molim vas? Dakle trebam dušu ispustiti negdje i samo molim Boga da me oće đavo odnijet, pa više nema se čovjek kome obratiti. A dva osiguranja plaćam, pa zašto? Gdje su novci?'', ljutit je jedan od prolaznika.

Cijepljena pak ovako zbori necijepljenima. ''Neka oslobode u bolnici mjesta za ljude koji su stvarno bolesni od drugih bolesti, jer zdravi ljudi sad ne mogu na preglede, mislim zdravi ljudi koji nemaju koronu koji imaju neku drugu bolest bilo koju drugu, čeka se mjesecima i godinama, šta je s operacijama, ljudima ne ide u glavu da jednostavno tu rade kaos'', rekla je Marija Svilar.

Oboje zapravo govore o istoj stvari i oboje su detektirali srž problema. Da novooboljeli stvaraju pritisak na zdravstvo. I kompliciraju liječenje drugim paceijnetima. S druge pak strane, oni koji se protive mjerama i kažu - ograničene su nam slobode, nisu potpuno u krivu, tvrdi sociolog Bagić.

''Ne možete se protiv pandemije boriti bez na neki način ograničavanja sloboda. Naprosto, to je takva vrsta bolesti i mjera da je neka vrsta djelovanja naprosto nužna. Tako da, oni su faktički u pravu, to jest ograničavanje nekih prava i sloboda. Ključno pitanje je li je to ograničavanje razmjerno riziku, problemu koji postoji. I s druge strane, jesu li su ti postupci i te mjere dovoljno učinkovite da doista proizvedu efekte'', ističe Bagić.

Jesu li ili nisu je zapravo diglo najveću buru oko COVID potvrda. Jer neke su stvari nelogične. ''Zašto bi nastavnik morao biti testiran, a djeca ne moraju biti testirana. On jedan mora, njih 20 u razredu ne mora. A svi ako se zaraze, jedini koji je možda ugrožen je taj nastavnik ako je stariji. Isto to na fakultetima. Radimo politiku koja nema logični zdravstveni cilj, već ima isključivo logični ekonomski cilj onih koji su lobirali za takve odluke'', stav je Lauca.

Josip radi u pozivnom centru 112, nije se cijepio i svaka dva do tri dana ovisno o smjenama morat će na testiranje. Minimalno osam puta na mjesec. ''Gledajte, ako se čovjek već ne cijepi, dobio je drugu mogućnost da kontrolira svoje zdravlje putem testiranja i ne vidim zašto bi bio problem testiranje'', rekao je Josip Gamilec.

Niti to ne doživljava kao ukidanje sloboda, već kao nelogičnost. Jasno mu je da mjera ipak mora biti. ''Znači ja u kafić mogu ući da ne trebam nikakvu potvrdu, a kad dolazim na radno mjesto to isto moram imati'', dodaje. Jer COVID potvrde su zamišljene kako bi olakšale prelazak granica, a ne da budu mjerilo koliko je netko zarazan ili nije. No iz Zavoda za javno zdrastvo govore ipak imaju smisla u smanjenju epidemije u zemlji.

''Cijepljeni, znamo kako odmiče vrijeme od druge doze da broj antitijela pada i onda se šansa da budu zarazni povećava. Bilo bi idealno da onda i ti koji su cijepljeni nakon šest mjeseci idu na testiranje ili odu na treću dozu. Najlošiji je scenarij da su necijepljeni, netestirani i da takvi budu pušteni u bilo kakav zatvoreni prostor'', ističe Mayer, epidemiologinja HZJZ-a.

Lauc zato predlaže testiranje ciljanih skupina, a ne onih koji nisu cijepljeni. ''Umjesto da danas testiramo sto tisuća ljudi u javnim državnim službama, bilo bi puno bolje da testiramo sve cijepljene u zdravstvenom sustavu, u sustavu socijalne skrbi. Na taj način bismo spriječili proboj u bolnici, spriječili smo velik broj hospitaliziranih ljudi - znači najosjetljivijih u najtežoj situaciji da dodatno još dobiju ovaj virus. A to je ono što nažalost vidimo'', rekao je Lauc.

Koliko god se činilo kako to nije tako, u Stožer ipak ljudi imaju povjerenja govori nam sociolog Bagić i to jasno pokazuju istraživanja. Oni koji poštuju mjere neće izaći na ulicu i pozivati na poštivanje mjera. A takvih je daleko više.

''Međutim, ne želeći braniti stožer, ali ako se probamo staviti u tu poziciju da vi godinu i po dana morate na neki način žonglirati sa više loptica u kojima morate s jedne strane naravno primarno pazit na tu zdravstvenu situaciju pandemiju, živote. S druge strane morate misliti i o drugim aspektima društva dakle ekonomski, morate razmišljati o psihičkom zdravlju, društvenoj atmosferi. To su sve loptice s kojima žonglirate. Sad već žonglirate godinu i pol. Malo je vjerojatno da vam ponekad neka loptica neće ispasti iz ruke'', napominje sociolog Bagić.

Ali pomoći možemo jedni drugima, umjesto svađa, voditi računa da mi ne budemo ti koji će širiti zarazu. Time će biti i manje mjera. Bez obzira na političare, stožer ili bilo što drugo, a to je svačija odgovornost.

''Ja nisam ni doktor ni medicinar ni epidemiolog tako da ja nisam kompetentan davati izjave o rješnjenima niti o vođenju države, ali mogu samo reći svoje mišljenje o tome kako na nas male građane to utječe'', kazala je Maja.

A to je frustracija, svađa i podjele koje neće donijeti nikome ništa dobra. Zato ćemo završiti riječima Siniše Glavaševića - ''Ako je ima u vama ne štedite je. Podijelite djelić svoje ljubavi prvome do sebe i bit će manje neprijatelja. Za početak i to je dovoljno.''

Jer ono što nam sada najmanje treba jest da jedni drugima budemo neprijatelji. Dovoljan nam je u tome i sam virus! Odgovornost prema sebi i drugima, najveći je imperativ. kada to postignemo, o mjerama, nelogičnostim, ukidanju sloboda govorit ćemo u prošlom vremenu.

