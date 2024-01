Sve ono što Beroš tvrdi da jest zapravo nije: U Hrvatskoj od teške bolesti svaki dan umre 39 ljudi

44 537 - toliko je ljudi u Hrvatskoj umrlo od raka od kraja 2020. godine do danas. Svaki novi dan umre ih 39. I to samo od 2020. - godine kada je donesen Nacionalni strateški plan za borbu protiv raka, ali nije donesen i plan kako će se on provoditi.

Nakon više od tri godine, pacijenti su i to dočekali, ali skeptični. Ostalo je još godinu dana da se plan i provede.

''Tri godine smo izgubili i sad je pitanje koliko su sve aktivnosti planirane tim dokumentom provedive'', upozorio je Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu.

Što će to konkretno značiti za pacijente, pitaju se i iz udruge Nismo Same, a Ivana Kalogjera ističe: ''Ništa se od onoga što je u Strategiji zacrtano ne provodi. Predviđen je čitav niz mjera i trebalo bi u Akcijskom planu točno pisati do kojeg datuma kako i kada će se od tih mjera realizirati.''

Neke od mjera se već provode, tvrde iz Ministarstva zdravstva, poput nabave novih uređaja za liječenje ili preventivnih programa: ''Kao što je to Nacionalni plan za rano otkrivanje melanoma koji je donesen još prošle godine, revizija svih drugih nacionalnih programa, donošenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate'', dodaje Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva.

No ono što pacijenti najviše trebaju jasniji je put u zamršenon zdravstvenom sustavu. ''Stvaranje centara izvrsnosti da se točno zna tko će se kada, gdje i kako liječiti'', objašnjava Kalogjera, a Belina dodaje: ''Ne znam što je s onkološkom mrežom ustanova jer to je jedna od ključnih stvari. Najmanje bi koštalo da se napravi jasna organizacija tko što i gdje smije i zna liječiti.''

Važna je i prevencija, dobro to znaju i onkolozi pa tako Natalija Dedić Plavetić iz KBC-a Zagreb naglašava: ''Sad već neko vrijeme pratimo pad stope smrtnosti od raka dojke što je rezultat ranog otkrivanja. Ni taj odaziv nije idealan onakav kakav bi bio i varira od županije do županije.''

I dalje smo po smrtnosti od raka među najgorima u Europi. Od nas su gore samo četiri zemlje, a Belina upozorava: ''Gubimo živote, svaki od tih života ima ime i prezime i neke ljude koji su uz njih vezani tako da bi trebali o tome razmišljati.''

Da smo po smrtnosti od raka u prosjeku Europske unije, u posljednje tri godine 2648 osoba ne bi umrlo.

