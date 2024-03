Već su mjesecima trebali normalno živjeti, a zbog teške mehanizacije do njih ne mogu hitna ni vatrogasci: "Samo si razmišljam da se njemu nešto dogodi"

Razrovane ulice, dugotrajni radovi stanovnike samoborske prometne žile kucavice doveli su do ruba očaja. Teška mehanizacija na gradilištu već je ostavila traga na obiteljskim kućama i zgradama. Odgovor na ključno pitanje do kada će sve trajati, kažu, nitko im ne želi otkriti.

Kako izgleda put do škole, odlazak u trgovinu, kako teško pokretni stanovnici samoborske Starogradske ulice odlaze do liječnika? Hoće li zbog svega neki poduzetnici morati staviti ključ u bravu? Sve to na teren je otišla istražiti reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović.

Odsječeni od svih

Samoborska žila kucavica već više od godine dana pod opsadom je teške mehanizacije. Učenici do škole doslovno moraju voziti slalom između kamiona i bagera.

Odlazak na terapije u Zagreb iz dana u dan sve je teži za Katarinu Majstorović i njezinog sedmogodišnjeg sina.



"Ima problema s ravnotežom i koordinacijom, nije svjestan tih rupa i svega toga. Teško je i bojim se", ispričala je.

Od nedavno više nema ni osiguran prilaz kući.

"Dosta mu je već svega, izlaženja iz kuće, dolaženja kući. Mislim, samo si razmišljam da se njemu nešto dogodi, tipa epileptički napad koji je imao već jednom tko bi došao do nas. Mislim, hitna ne može doći do nas i tko bi odgovarao za to sve?", pita se Katarina.



Sličan problem ima i obitelj Amić.

"Izađem pomalo uz pratnju supruga, ne možeš cijele dane biti unutra. Poprilično sam oprezna i pazim kamo idem, ali ovo je nestabilno i neravno", komentirala je Davorka Amić.

Svakodnevni prolasci kamiona na njihovoj kući ostavili su traga.

"Evo ovdje vam je ta pukotina, to je dječja soba. Vidite kakva je pukotina nastala skroz do gore te pukotine, prije nije bilo, pojavila se kad su kopali i nabijali, cijela kuća se tresla, vibrirala je", pokazao je Marko Amić.



Tko će mu platiti trošak sanacije ne zna. Sve je počelo u listopadu 2022. kada grad Samobor kreće u obnovu kanalizacije koja je teško oštećena u potresu. Rok završetka bio je u lipnju 2023., no radovima se ni danas ne nazire kraj.

"I ja sam zakinut s informacijama koje bi nama grad Samobor morao dati i reći 'gledajte, ljudi, strpite se još neko dogledno vrijeme, to će trajati do 5., 6., 7. mjeseca', sad kad smo već u takvoj situaciju u kakvoj jesmo, ali nam dajte do znanja do kojeg datuma moramo čekati", komentirao je predsjednik vijeća mjesnog odbora Veliki i Mali Lipovec Željko Bošković.

Uspostavljena je privremena regulacije prometa i obilazni pravci, ali ljudi kažu da na putovanje sada dodatno gube vrijeme, novac, i živce.

Željko Koščica mora proći 20 puta duži put nego inače.

"Ceste znamo da nisu u dobrom stanju, trpe vozila. Bilo je primjera u obilascima da su otpadale rezervne gume i mnogo drugih dijelova s kamiona", rekao je Željko.

Računi za gorivo su eksplodirali.

"Ti troškovi su ogromni i jednostavno je teško držati se dalje na tržištu. Ja neću imati izbora i već smo razgovarali nekoliko kolega ili ćemo ići skupnom tužbom prema gradu, to ćemo onda pravnim putem potraživati", dodao je Željko.

Dok svi čekaju, izvođač radova kaže: "Naša tvrtka uvedena je u posao na Starogradskoj ulici u siječnju ove godine i radovi dosad napreduju veoma dobro. Unatoč zahtjevima koji se pojavljuju pred nama. Molimo Vas da se za izjavu obratite investitoru, odnosno gradu Samoboru."

Život u prašini i stalnim podrhtavanjima ovoliko dugo nitko ni u najluđim snovima nije očekivao.



"Mali mi ide u prvi razred, otkad je krenuo u školu ovdje su stalno radovi i bageri i boji se dosta", naglasila je Klaudija Gagić.



"Molim ih da završe što prije i da se život vrati u normalnu i da drugi put razmisle da tu ima djece s poteškoćama i osobe s invaliditetom i male bebe", istaknula je Katarina Majstorović.

Gdje je zapelo?

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić u studiju je ugostio gradonačelnicu Samobora Petru Škrobot koju je pitao gdje zapinje s radovima.

"S radovima ne zapinje, ovo je najkompleksnije gradilište na području grada Samobora u proteklim desetljećima i radovi su išli u tri faze. Ovo su tri segmenta u ovom projektu, dakle radila se odvodnja, vodovod i sada sanacija prometnice s nogostupom, rasvjetom, polaganjem DTK mreže i elektroinstalacija pod zemlju tako da nigdje ne zapinje s radovima, ja znam da oni traju dugo.

Meni je stvarno žao stanara, ja znam da im nije lako, ali u svakom gradilištu u nekom trenutku naruši se kvaliteta života građana da bi im se kasnije poboljšala kvaliteta života kad radovi završe", ispričala je gradonačelnica.

Mikić je naglasio da do građana ne mogu doći ni hitna ni vatrogasci.

"Iskomunicirano je i kontinuirano naši djelatnici s komunalnog odjela izlaze na teren i zajedno s izvođačem radova osiguravaju koridor za takve situacije i za stanovnike u dogovoru s njima kada moraju izlaziti iz svojih kuća ili bilo što obavljati, tu su im na raspolaganju.

U svakom trenutku se može proći. Ono što isto treba istaknuti, a u ovom prilogu se nije vidjelo, da nije cijelo vrijeme, cijelu godinu, zatvorena prometnica i da se moglo naizmjence prometovati i prolaziti tom ulicom i nije u potpunosti bilo onemogućeno da ljudi prolaze", nastavila je gradonačelnica Samobora.

Što se tiče štete koja je nastala zbog teške mehanizacije, Škrobot je rekla da, ako se utvrdi da su oštećenja nastala zbog radova, sigurno ili izvođač ili netko za koga se utvrdi će snositi te odgovornosti.

Mikić je pitao gradonačelnicu je li spremna na kolektivnu tužbu koju pripremaju obrtnici.

"Ja sam spremna, spremna sam snositi odgovornost ako smo odgovorni za te stvari. Bitno je istaknuti da se godinama nitko nije usudio ulaziti u ovaj projekt pa i gospodin iz priloga koji je bio dogradonačelnik jedno vrijeme.

Mi smo se objeručke prihvatili ovog izrazito zahtjevnog i kompleksnog projekta, osigurali sredstva, čak i za vodovod koji nije pod našom ingerencijom, išli riješiti dugogodišnji problem grada Samobora i jednostavno se uhvatili u koštac s time i snosimo sve posljedice za to", odgovorila je.

Građani bi se u normalan život mogli vratiti do početka svibnja, istaknula je Škrobot i dodala da želi da to bude čim prije.

