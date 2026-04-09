Država od spalionice nije odustala, građani na nogama: "To je opasno! Namjerili su se na krivu ekipu"

Već četvrtu godinu traje borba protiv projekta spalionice infektivnog otpada u krugu bolnice Rebro. Nositelji projekta su Ministarstvo zdravstva i KBC Zagreb, koji to rade potpuno ignorirajući zainteresiranu javnost, tvrde sugovornici Provjerenog.

"Hrvatska je potpisnik Arhurske konvencije, koja točno propisuje da javnost ima pravo sudjelovati i koja su prava javnosti za sudjelovanje u ovakvim procesima, procesu donošenja Studija utjecaj na okoliš. I mi kroz tri godine i kroz dvije studije utjecaj na okoliš smo vidjeli više propusta. I to je od komunikacije strane projektanta, ministarstva, način uključenja. Dakle, javnost je tek bila uključena u trenutak kad je rješenje bilo odabrano", kaže Iva Dim iz Građanske inicijative Maksimir za Zagreb.

Projekt spalionice infektivnog otpada na Rebru Foto: Provjereno

"Mi smo pitali priređivače studije da li oni znaju i za jednu bolničku spalionicu koja se gradi u Europi u ovo vrijeme?! Jer 150 spalionica bolničkih je zatvoreno u Njemačkoj, u ostalim zemljama, svugdje, nema ih više. Oni su se zamislili i rekli su da im se čini da se jedna konstruira u Slovačkoj. Jedna spalionica! Pretražite internet, AI, sve te stvari. Bolnice, spalionice nestaju. To rješenje je opasno. Civilizacija je to spoznala. Dakle, kako to struka nije spoznala? Jer, kako da to nije struka? Ja mislim da je to nešto drugo", uvjeren je Eduard Tutiš iz Inicijative.

Prvi Postupak procjene utjecaja na okoliš proveden 2023. godine uspjeli su srušiti glasno ukazujući na niz nelogičnosti i nepravilnosti u sadržaju Studije u čemu im je pomogla Zelena akcija.

Provjereno 2023. nije dobilo sugovornika na ovu temu iz tadašnjeg Ministarstva gospodarstva već su novinari u telefonskom razgovoru otpuženi za širenje dezinformacija. Ni iz Ministarstva zaštite okoliša nitko nije dao odgovore pred kamerom, a nositelji projekta ustvrdili su tada napismeno tek da je projekt potreban.

Danka Deifaj je takvu tvrdnju istražila i saznala da europski susjedi napuštaju ovakva rješenja. Kakva je budućnost borbe građana i planiraju li odustati pogledajte u prilogu